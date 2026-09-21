亞運棒球／台灣險遭無安打 陳晨威敲第1安、直言氣勢不能被帶走

名古屋亞運台灣棒球代表隊今天差點遭到韓國隊無安打，所幸中職明星外野手陳晨威挺身而出，敲出全隊第1支安打，他表示輸了沒關係，但氣勢不能被對手帶走。

名古屋亞運台灣棒球代表隊今天分組預賽首戰面對強敵韓國，沒想到打線遭到對方王牌投手郭彬完全壓制，前8局打完仍1安難求，好在9局上陳晨威帶著必須敲出安打的強烈心態，終於避免遭到無安打的慘況，但終場仍以0比5吞敗。

陳晨威賽後接受媒體聯訪時表示，雖然賽前就知道雙方陣容有些差距，但不認為差距如此之大，在不想輸得這麼難看情況下，陳晨威告訴自己得打出1支安打，最後如願達成目標，他透露輸了沒關係，至少氣勢不能被對手帶走，「說不定之後金牌戰還會再交手。」

韓國王牌郭彬此役主投6局無失分，還飆出10次三振，陳晨威自認，今天攻勢幾乎是沒有，全隊吞了很多三振，並稱讚郭彬擁有不錯的球質，搭配優異的變化球，達到良好的共軌效應，在台灣幾乎沒有這樣等級投手，「算是很難得的機會，要打到真的不容易。」

台灣隊在首戰落敗後，接下來將分別對戰泰國、香港，尋求晉級4強複賽的資格，甚至還有機會拚進金牌戰、與韓國隊再次交鋒，陳晨威提到如果真的再遇到郭彬，必須想辦法突破，「要去想怎麼破解他的球路搭配。」