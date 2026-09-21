亞運棒球／中華22日迎戰泰國 兄弟新秀火球男黃玠瀚先發

名古屋亞運棒球中華隊今天預賽首戰打線沒能發揮、不敵韓國，明天與泰國隊交手，派出中職中信兄弟新秀、具最速153公里火球的22歲右投手黃玠瀚先發。

中華隊在亞運棒球賽事首戰，面對韓職明星球員組成的打線，來自業餘合作金庫棒球隊20歲投手林佾葳今天先發表現不遜色，投5局僅被敲出1支安打，投出2次三振、1次四壞保送，失掉1分非責失分，但中華隊打線受制，終場以0比5吞下首敗。

明天將於中華時間上午11時迎戰泰國隊，泰國隊今天預賽首戰以10比7擊敗香港隊，中華隊預計派出今年中職選秀在第4輪獲得中信兄弟指名的投手黃玠瀚先發。

身高193公分的黃玠瀚最快球速可達約153公里，被兄弟評估為近即戰力，先前也有參加四國菁英棒球對抗賽，並隨亞運培訓隊赴日移地訓練交流賽有登板紀錄，教練團持續掌握狀況。在旅日投手古林睿煬因傷辭退、旅美投手黃仲翔球團不放行的狀況下，經過戰力評估考量、遞補入亞運正選名單。