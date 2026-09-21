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亞運棒球／久違正式比賽飆到156公里 劉致榮：上去把自己的100%丟出來

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊今天在名古屋亞運棒球預賽首戰以0：5不敵南韓隊，劉致榮久違在正式賽事登板，中繼2局失2分，最快球速飆到156公里，歷經傷勢後國際賽復出，他說：「今天就是上去把自己的100%丟出來。」

劉致榮近兩年沒有實戰登板，今年季中被紅襪隊釋出，之後隨亞運培訓隊赴日移地訓練，表現也獲教練團青睞，連續兩屆亞運披上中華隊戰袍參戰。

久違地在正式比賽亮相就是對上南韓的高張力局面，他坦言，確實很久沒有這麼緊張的感覺，「在場邊準備的時候，盡可能讓自己去做更完整的準備，讓自己的安心的感能夠大於自己的不安。」

劉致榮今天第6局登板投出3上3下，最快球速就飆到156公里，這也是他近兩年半來的再亮出的數字，「今天就是上去想說把自己的100%丟出來，之前在熱身賽頂多152或153公里，今天是聽到現場觀眾有一點鼓噪才回頭看，發現原來丟到156公里。」

他提到，看到自己的球速有回來確實很開心，「但在這麼高張力的比賽下，自己在投球動作上的掌握還有很多地方、很多細節需要做調整，也不希望為了去追求球速，而讓自己再倒下來不能在場上投球，所以會更加仔細的去調整自己的動作。」

而今天他續投第7局，因保送和安打導致失分，他說：「第二局狀況跟第一局比較起來，確實沒有這麼好，有比較多的、不必要的、多餘的力量跑出來。」自己很想盡可能把分數壓在1分，不要讓對手再拉開距離，但顯然自己還沒有那麼好的能力能夠做到這件事情。」

中華隊預賽首戰對上南韓吞敗，劉致榮表示：「這是大會的第一場比賽，我們沒有拿到好的結果，不過不管怎麼樣，我們都還有機會進到金牌戰，所以接下來不管是大家還是我自己，我們都會好好地利用每一天，然後把彼此的狀態調整得更好。 」

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第二任投手劉致榮。特派記者陳正興／攝影
中華隊第二任投手劉致榮。特派記者陳正興／攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

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