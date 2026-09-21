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亞運棒球／林佾葳5局無責失抗韓好投 自評85分再拚職棒機會

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊今天在名古屋亞運棒球賽首戰，推出業餘投手林佾葳先發迎戰強敵南韓，面對全韓職打線，繳出5局失1分（非責失）的亮眼表現，僅管沒能拿下勝利，他仍滿意自己的表現，打下85分。

昨天練習完後才接到正式通知要扛首戰先發，年僅20歲林佾葳與韓職王牌郭彬對壘，展現大將之風，僅在第2局因失誤製造上壘者，之後因安打，保送，在滿壘時被敲高飛犧牲打失唯一分數。

林佾葳坦言，上場前緊張一定會有，但要把緊張轉換成自己的亢奮，「不一定有這個機會可以對決到韓職的打者，就是想辦法把自己的東西做好，結果自然而然就會好。」

林佾葳為自己的表現打下85分，「其實自己做得還不錯，準備也都有做足，情蒐那些都有看，然後隊友有幫忙守下來。」做得最好的地方？他則認為是心態，有用頭腦和打者「鬥智」，「外面人的來看的時候，是我要怕他們，但其實是他們要怕我。」

一開賽對南韓開路先鋒金倒永飆三振後，也讓他增添不少信心，林佾葳直呼「腳都不抖了！」但也笑說，自己其實腳也沒有抖。而在解決危機後回到休息室，隊友也都持續給他鼓勵，提醒他「慢慢來、不要急」。

林佾葳的家人，包括父母、哥哥今天都在見證這場好投，他也盼利用國際賽的機會好好證明自己，為自己一拚再次叩關中職的機會，「之前選秀沒選上的時候，我就有說給我三年，剛好明年第三年，想要爭取國手的機會，提升自己的實力之後再去選。」

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

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