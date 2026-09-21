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圖輯／亞運棒球中韓大戰 中華隊打擊熄火 遭韓國完封

攝影中心／ 特派記者陳正興／名古屋採訪即時報導
亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影

名古屋亞運中韓大戰晚上在岡崎球場開打，中華隊以20歲業餘投手林佾葳先發登板，僅在第2局面臨危機，先讓首名打者因游擊手陽柏翔失誤上壘，接著被敲安打再投出保送，滿壘時因高飛犧牲打失1分。

之後林佾葳連續解決9名打者，投完5局用73球退場，共只被敲1支安打、投出1次保送，失1分非自責分。在他退場時，中華隊仍以0：1落後。

未料接替上場的投手劉致榮、王宇傑兩人再失四分，加上中華隊打擊熄火，僅陳晨威、黃韋盛九局下敲出安打，終場就以0:5落敗。

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊投手郭定泓上場封鎖韓國隊攻勢。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊投手郭定泓上場封鎖韓國隊攻勢。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

韓國隊打者金倒永。特派記者陳正興／名古屋攝影
韓國隊打者金倒永。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊先發投手林佾葳（中）。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳（中）。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

韓國隊打者金倒永。特派記者陳正興／名古屋攝影
韓國隊打者金倒永。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊投手郭定泓上場封鎖韓國隊攻勢。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊投手郭定泓上場封鎖韓國隊攻勢。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影
亞運中韓大戰，球迷在場邊為中華隊加油。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊黃韋盛（中）敲出安打。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊黃韋盛（中）敲出安打。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華台北陳晨威擊出中華隊首安。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華台北陳晨威擊出中華隊首安。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊換上第3任投手王宇傑。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊換上第3任投手王宇傑。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊黃韋盛敲出安打。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊黃韋盛敲出安打。特派記者陳正興／名古屋攝影

韓國隊打者金倒永。特派記者陳正興／名古屋攝影
韓國隊打者金倒永。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊換上第3任投手王宇傑。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊換上第3任投手王宇傑。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊第2任手劉致榮。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊黃韋盛（中）敲出安打。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊黃韋盛（中）敲出安打。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊陳晨威擊出中華隊首安。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊陳晨威擊出中華隊首安。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊投手郭定泓上場封鎖韓國隊攻勢。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊投手郭定泓上場封鎖韓國隊攻勢。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊賽後向球迷致意。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊賽後向球迷致意。特派記者陳正興／名古屋攝影

中華隊黃韋盛打擊。特派記者陳正興／名古屋攝影
中華隊黃韋盛打擊。特派記者陳正興／名古屋攝影

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