亞運卡巴迪／最後一波攻防都失手 中華男子隊首戰1分惜敗孟加拉

名古屋亞運中華卡巴迪代表隊今天下半場39比39平手之際，被對手的6比1攻勢打壞勝利行情，加上最後一波攻防都失手，終場47比48惜敗孟加拉，在男子卡巴迪預賽首戰抱憾吞敗。

今年名古屋亞運男子卡巴迪共有10支隊伍參賽，預賽分成2組進行循環賽，取分組前2晉級4強，中華與「大魔王」印度、孟加拉、日本與韓國同屬A組。

卡巴迪自1990北京亞運開始被列入舉辦項目，印度在過去9屆男子組賽事包攬8金、1銀，而孟加拉實力也不容小覷，隊史共摘下3銀、2銅，奪牌數僅次於印度與伊朗。

中華隊開局曾取得微幅領先，可惜好景不長，在11比11平手之際，被對手拉出一波8比1攻勢，比分也陷入劣勢，在上半場結束前，中華隊靠著一波成功防守，一度將比分追至20比24。

決勝下半場中華隊火力全開，不僅順利收復失土，並6度和對手戰平，可惜比賽尾聲被對手一波6比1攻勢拉開差距，中華隊則在比賽結束前最後1分26秒再將比分追至僅差1分。

可惜最後一波攻防，中華隊先是進攻繳了白卷，回頭又未能上演成功防守，未能如願上演逆轉秀。