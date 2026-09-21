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亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

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亞運棒球／第9局才擠出首安、全場吞15K 中華隊0：5遭南韓完封

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／攝影
中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／攝影

中華隊在名古屋亞運棒球首戰對上南韓，新一代「最強銀行員」林佾葳繳出5局失1分（非責失）的好投，但牛棚失血，加上打線慘遭南韓投手群封鎖，直到第9局才敲出首安，逃過遭「無安打」的窘境，但全場苦吞15K一分未得，終場以0：5遭完封，吞下首敗。

中華隊迎戰全韓職陣容組成的南韓隊，由20歲業餘投手林佾葳先發登板，僅在第2局面臨危機，先讓首名打者因游擊手陽柏翔失誤上壘，接著被敲安打再投出保送，滿壘時因高飛犧牲打失1分。

之後林佾葳連續解決9名打者，投完5局用73球退場，共只被敲1支安打、投出1次保送，失1分非自責分。在他退場時，中華隊仍以0：1落後。

中華隊第二任投手劉致榮。特派記者陳正興／攝影
中華隊第二任投手劉致榮。特派記者陳正興／攝影

第6局中華隊換上第2任手劉致榮登板，連續解決南韓前3棒製造3上3下。但他續投第7局，先投出保送，接著被金周元敲出安打，再讓第6棒朴浚淳揮出二壘打失1分，二、三壘有人的局面又被擊出高飛犧牲打再失1分，比數形成0：3。

劉致榮共投2局，面對9名打者，投出1次保送，被敲2支安打，失2分，最快球速飆到156公里。

8局下中華隊換上第3任投手王宇傑，先被金倒永敲出二壘打，之後被盧施煥揮出左外野高飛犧牲打再失1分，2出局後面對代打上場的尹棟熙，被轟出左外野陽春全壘打，南韓追加第5分，中華隊再換上郭定泓才成功止血。

至於中華隊打線完全沒能突破南韓投手，前8局只靠2次保送上壘，直到9局上1出局後才由陳晨威敲出全隊首安，2出局後黃韋盛再敲安打形成一、二壘有人，但仍換不回分數，中華隊全場仍苦吞15K遭完封。

南韓王牌郭彬，主投6局飆10K，沒有被擊出安打。特派記者陳正興／攝影
南韓王牌郭彬，主投6局飆10K，沒有被擊出安打。特派記者陳正興／攝影

南韓王牌郭彬此戰先發6局，出現2次四壞球保送，送出10次三振；第二任投手趙丙炫中繼2局投出6上6下、再送3K；朴英賢9局上登板關門，被敲2安，沒有失分。

2026名古屋亞運 棒球 林佾葳

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