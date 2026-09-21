亞運棒球／台韓大戰 球迷下班衝直播派對吶喊挺中華隊

名古屋亞運棒球台灣代表隊今天預賽首戰面對韓國隊。台北、新北、台中、高雄都舉辦直播派對，球迷們一下班前往看球，大聲吶喊「挺台灣！」為台灣隊加油。

中華電信21日傍晚5時起於花博公園流行館1F的室內場館舉行「亞運新競界 大賽看中華」公播活動，現場原本約200個座位，傍晚6時左右已幾乎坐滿，並持續加放座椅給陸續入場的民眾入坐，也可見有的人自備板凳，確保滿場時有位子可坐。

現場以下班下課的年輕人、學生為主，也有父母帶孩子一起前來觀賞。不時隨著台上應援團、啦啦隊呼喊選手大名，台灣隊進擊時就集氣喊「安打、遍地開花！」、「挺台灣！」助攻得分，轉為防守時則齊聲喊「三振他！」。

新北市政府體育局在市民廣場舉辦直播派對，吸引數百球迷聚集，雖然一開始1分落後，但是大家仍在啦啦隊女孩的帶動下，持續為台灣隊吶喊加油。

體育局表示，直播派對小組賽由「新北應援團長」阿努帶領球迷吶喊；預定9月25日起進入超級循環賽及決賽階段，屆時將邀請棒球主播徐展元加入，陪大家緊盯場上戰況。

台中市運動局在豐原國民暨兒童運動中心舉行直播派對，許多球迷一下班直衝運動中心看球，有民眾本來要到健身房運動也轉進活動現場一起看球。

運動局表示，直播現場準備限量「台中英雄親筆簽名球」進行抽獎。如台灣隊順利挺進獎牌戰，9月27日在台中市政府前廣場接力舉辦戶外直播派對。

高雄市政府運動發展局下午5時30分在衛武營國家藝術中心衛武營榕樹廣場，大螢幕全程轉播「亞運棒球台韓大戰」賽事。高雄晚間飄起細雨不減球迷熱情，陸續有民眾湧入衛武營看球，不少球迷高舉應援加油棒大聲吶喊，或是拿起手機記錄台灣隊首戰。

現場邀2名中華職棒台鋼雄鷹「Wing Stars」隊員到場，於大螢幕前帶動氣氛，另有主持人與到場應援民眾互動送小禮物，會場旁設有棒球體驗活動，後續25、26、27日均有轉播活動。