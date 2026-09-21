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亞運3對3／力退地主日本！中華女籃單日兩勝有望登分組龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華女籃3對3首戰力退地主日本隊。圖／中華奧會提供
中華女籃3對3首戰力退地主日本隊。圖／中華奧會提供

名古屋亞運3對3籃球賽程今天登場，中華女籃首戰碰地主日本隊就打出漂亮一役，以12：8旗開得勝，第二戰碰烏茲別克再以15：12奪勝，有機會取得分組龍頭直接晉級8強。

亞運3對3籃球有年齡限制，選手必須在23歲以下，中華隊上屆杭州勇奪男籃金牌，是隊史首度在亞運籃球奪金，女籃也打進最終4強；名古屋亞運的3對3籃球小組預賽採單循環，分組第一直接晉級8強，分組2、3名透過附加賽爭取8強門票。

今天中華男、女籃都單日兩戰，先上陣的女籃首戰碰地主，在WSBL新科選秀「女狀元」蔡佑蓮獨拿5分發揮下，只有開賽短暫以0：2落後，接續連拿6分逆轉後就一路領先，以12：8先下一城。

分組第二戰碰烏茲別克，中華女籃換張聿敏發揮，在她拿下7分領軍下，中華隊取得15：10領先，烏茲別克最後階段雖連追兩球仍反撲不及，讓中華隊以3分差奪下2連勝。

中華女籃3對3首戰力退地主日本隊。圖／中華奧會提供
中華女籃3對3首戰力退地主日本隊。圖／中華奧會提供

中華隊明天休兵一天，後天中午12點40分將碰同為2連勝的伊朗，勝隊就能直接前進8強。

上屆驚奇逆轉摘金的中華男籃，今年成員大換血，首戰碰巴林雖讓對手外線先拿2分，接續馬上在張俊生9分領軍下打出21：0狂攻，比賽還有1分34秒就直接結束比賽。

中華男籃分組第二戰和卡達重演上屆金牌戰對決，最後1分半兩隊還以13：13戰平，但拉鋸時刻卡達飆進關鍵外線，最終以18：15擊敗中華隊，奪下2連勝。

1勝1敗的中華隊，23日下午1點55分的小組最終戰將碰印尼隊。

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