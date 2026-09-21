亞運軟網／余凱文、黃詩媛奪金 教練稱讚默契佳有信任感

名古屋亞運從開幕到今天第3天，台灣代表隊靠著軟網混雙組合余凱文、黃詩媛，擊敗地主日本強隊，收下本屆亞運首面金牌；教練方同賢盛讚，「他們合作太多年，默契跟信任感都很好。」

余凱文、黃詩媛今天從分組預賽脫穎而出後，8強賽一路過關闖進金牌戰，面對大會頭號種子、地主名將松俊貴、天間麗奈，最終在苦戰9局後才以5比4驚險獲勝，如願摘金。

方同賢賽後接受媒體訪問時表示，「他們從全國運動會、亞運會、世界盃、亞錦賽都有搭檔過，他們2個人的默契就在那裡，所以對彼此的信賴感還是非常的夠的，因此在比賽中打起來的整個戰術的應用，也會比較靈活跟變更快。」

方同賢也分析，日本隊的男子、女子選手都很強，「但有時候雙打並不是1+1就大於2，本身的默契和配合度也是相當重要，尤其是混雙，如果有一人被限制住，那另一個人就要趕快想辦法去安撫情緒，重新專注在球場上。」

方同賢開心地說：「各國混雙搭檔時間比較短，所以我們就相對占了一點優勢，加上我們比較沒有壓力，就是去挑戰對手，很開心我們選手有頂住壓力，衝破新的高點。」

接下來的男單、女單賽事，方同賢也指出：「獎牌已經開胡，甚至還有金牌，剩下的單打就讓選手好好享受比賽，說不定還會繼續有好的成績出現。」

台灣軟網上屆在杭州亞運拿下3銀、2銅，今年依舊是重要獎牌庫，昨天男、女團都摘下銀牌，再加上今天的混雙金牌，已經累積1金2銀。