亞運棒球／林佾葳先發5局失1分交由劉致榮接手 郭彬6局飆10K無失分

名古屋亞運棒球賽事，中華隊今天預賽首戰迎接「台韓大戰」，業餘頭號先發林佾葳繳出5局失1分（非自責分）表現，僅被敲1支安打，劉致榮接手1局無失分；但中華隊也沒能突破南韓王牌郭彬的封鎖，前6局一安難求、吞10K，前6局打完0：1落後。

為了將有投球限制的旅外投手保留至複賽，中華隊首戰推出20歲業餘投手林佾葳登板，總教練湯登凱希望他「能投多長就投多長」，而他對決南韓王牌郭彬表現毫不遜色，

林佾葳唯一失分出現在第2局，讓首名打者文保景擊出游擊滾地球，但游擊手陽柏翔傳一壘發生失誤，製造全場第1個上壘者，接著被金周元揮出安打，1出局後投出四壞球保送形成滿壘，再被第8棒朴在賢敲出高飛犧牲打失1分，之後製造飛球抓下第3出局數，將傷害減到最低。

第3局起林佾崴又是連續解決9名打者，投完5局退場，共只被敲1支安打，投出1次保送，失1分非自責分，展現國內「業餘王牌」的架勢，將比數凍結在1：0

第6局中華隊換上第二任投手劉致榮登板，面對南韓前3棒，先是三振金倒永，再讓文賢彬擊出二壘滾地球出局，接著讓盧施煥揮出左外野飛球遭接殺，製造3上3下，最快球速飆到156公里。

但中華隊打線則是沒能突破南韓先發投手郭彬的封鎖，前6局沒有出現安打，僅靠2次保送上壘，吞下10次三振。郭彬則在投完6局無失分後退場。

南韓王牌郭彬，主投6局飆10K，沒有被擊出安打。特派記者陳正興／攝影

中華隊第二任投手劉致榮。特派記者陳正興／攝影

中華隊先發投手林佾葳。特派記者陳正興／攝影