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亞運／22日中華隊拚獎牌 空手道辜翠萍拚金 擊劍陳致傑、陳弈通登場

中央社／ 名古屋21日電
辜翠萍將在女子55公斤對打挑戰亞運第2金。中央社
辜翠萍將在女子55公斤對打挑戰亞運第2金。中央社

名古屋亞運開幕進入第3天，中華代表隊持續拚獎牌，女子空手道對打名將辜翠萍，將挑戰生涯亞運第2金；另外男子擊劍鈍劍，陳致傑、陳弈通雙保險，也將力拚頒獎台。

亞運空手道項目連續2天都有銅牌入袋，明天輪到3度叩關亞運的名將辜翠萍，將於女子55公斤對打項目登場，她18歲就在仁川亞運摘金，不過接著因為受傷和瓶頸陷入低潮，直到上屆杭州亞運才又獲得銀牌。

根據大會籤表，辜翠萍首輪輪空，8強對手不太好惹，是哈薩克的薩瑪薛娃（Bella Samasheva）。

已經1面銅牌入袋的空手道「形」女將簡慧萱，明天也將跟隊友田欣兒、洪芷暄，在女子團體形出賽。

擊劍賽事也將登場，男子鈍劍由巴黎奧運好手陳弈通、世界盃好手陳致傑雙保險出擊，也將力拚站上頒獎台；教練陳柏槐透露，選手狀態調整的不錯，個人和團體都有機會搶金牌。

羽球團體賽在籤表出爐後，男、女團也蓄勢待發，男團由周天成領軍，將在8強賽對上泰國；女子團體實力平均，8強硬碰印尼，男、女團只要過關，就至少保底銅牌。

另外棒球項目，中華代表隊將於預賽第2戰對上泰國，經過首戰對韓國的洗禮後，加上原本與泰國實力就有一大段差距，中華隊應該全員上場，增加實戰感受。

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