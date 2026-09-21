亞運軟網／混雙摘金後宣布退役 余凱文回顧生涯：圓夢了！

我國軟式網球混雙組合余凱文／黃詩媛今天在名古屋亞運混雙決賽，以5：4險勝日本強敵上松俊貴／天間麗奈，拿下中華代表團本屆賽事首面金牌，在賽後致詞時余凱文也當場宣布將是他最後一屆亞運，接下來將會投入教職工作，談到亞運生涯最後一舞以奪金作收，他賽後也直呼「圓夢了！」

2013年天津東亞運就當選國手的余凱文，在該屆賽事中就拿下男團銀牌與男雙銅牌，而2018年他更是首度披上亞運戰袍出征雅加達，並在混雙與鄭竹玲攜手拿下金牌，今年第三度站上亞運舞台的他，更在昨天先跟隨男團拿下一面銀牌。

今天登場的混雙賽事，余凱文則是與黃詩媛搭檔出擊，一路保持一局未失的絕佳狀態挺進到金牌戰，其中包括4強賽擊敗日本組合丸山海斗／前田梨緒，最終兩人更攜手在金牌戰擊敗上屆拿下3金的日本大魔王上松俊貴與她的新搭檔天間麗奈，雙方在一路糾纏到決勝局後，最終以5：4險勝，為中華代表團開出本屆首金。

余凱文（前）攜手搭擋黃詩媛（後）奪下亞運混雙金牌。圖／中華奧會提供

而賽後余凱文也在致詞時直接宣布將是他最後一次亞運，談到這個決定，他說：「主要是覺得自己年紀差不多到了，加上下次亞運又要再等4年，我覺得蠻累的，接下來就好好享受人生，帶著學生繼續打球。」

回顧從東亞運開始的軟網國手生涯，余凱文也直言，能以亞運奪下金牌為生涯作結，也算是「圓夢了！」不留遺憾，「從東亞運、世界盃、亞洲盃再到亞運，這對我來說都是個過程，每一次就是把前一次不好的地方拿出來檢討，說真的到現在我覺得已經沒有遺憾了，就是圓夢了而已。」