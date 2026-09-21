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亞運足球／開賽後即犯規 南北韓女足火藥味濃賽後冷淡擊掌
北韓與南韓今天在日本愛知名古屋亞運女子足球賽以1比1踢和，這兩個鄰國在技術上仍處於戰爭狀態，對決過程火藥味十足，雙方開賽不到30秒出現犯規，終場時冷淡擊掌，沒有交談。
法新社報導，這場南北韓小組賽對決在日本靜岡縣一座可容納5萬人的體育場舉行，吸引超過2000名球迷到場觀看，該場館曾是日本與南韓共同主辦2002年世界盃時的比賽場地。
這場比賽現場觀眾不多，其中有一群身穿紅色T恤的北韓球迷，有些人在臉上畫上北韓國旗。其他人則手持「為我們國家爭取勝利」的標語。
比賽期間，南韓有3名球員吃黃牌，北韓則有1人，全場共出現27次犯規。比賽開始不到30秒時，就出現第一次犯規。
比賽結束時，兩隊球員冷淡地互相擊掌，沒有交談。
南北韓曾在1950年至1953年爆發韓戰，最後以停戰協定告終，而非簽署和平條約，因此這兩個鄰國在技術上仍處於戰爭狀態。
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