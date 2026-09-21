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亞運棒球／郭定泓即刻救援接到電話嚇一跳 對拚金有信心

中央社／ 名古屋21日電
現年25歲的業餘台電投手郭定泓（圖）緊急遞補加入名古屋亞運台灣棒球代表隊陣容。中央社
現年25歲的業餘台電投手郭定泓（圖）緊急遞補加入名古屋亞運台灣棒球代表隊陣容。中央社

名古屋亞運台灣棒球代表隊在旅美投手潘文輝未能及時報到情況下，緊急由業餘台電投手郭定泓遞補，他笑說當時接到電話嚇一跳，並對替台灣爭金有信心。

現年25歲的台電投手郭定泓，雖然身材不突出，不過最快球速達到153公里，上屆杭州亞運也有入選培訓名單，只是最後正選名單遭到割愛，這次在旅美投手潘文輝報到時間未能及時與團隊配合情況下，緊急遞補加入亞運代表隊陣容，預計將扮演牛棚角色。

郭定泓今天接受媒體聯訪時笑說，17日早上10時接到遞補加入名單的通知，當下心情是「嚇一跳」，還特別詢問管理「真的假的」，接著就立刻整理行李，晚上搭乘飛機抵達日本與團隊會合，並喊話準備好了，「希望能勇敢跟打者對決、不要閃，把最好的自己表現出來。」

原先就與多數培訓隊友熟識，因此郭定泓融入團隊沒有問題，他特別提到，與旅韓左投王彥程是室友，兩人在國中就認識，而中職統一獅外野手朱迦恩則是同學，「感覺他進入職棒變成熟滿多的，但還是很愛開玩笑。」

過往曾代表台灣征戰U23世界盃，郭定泓再度披上國家隊戰袍，他表示希望不要辜負大家的期待，並喊話對這次的陣容有信心，「我覺得只要正常發揮，（拿金牌）應該沒有問題。」

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