亞運棒球／辜仲諒現身名古屋棒球場 為中韓大戰開球

名古屋亞運棒球賽事今天點燃戰火，中華隊要力拚金牌，預賽首戰就是眾所矚目的「台韓大戰」。台灣時間今晚5時30分在岡崎市民棒球場開打，辜仲諒現身為選手們加油打氣。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴日本名古屋開會、參與亞運棒球開閉幕典禮、宴請各國領隊、棒協領導人，聲請聲請暫時解除限制出境。台灣高等法院裁定辜提出5億元保證金後，自9月20日至28日解除限制出境、出海及科技監控。

名古屋亞運棒球賽事今天點燃戰火，中華隊要力拚金牌，預賽首戰就是眾所矚目的「台韓大戰」今晚在岡崎棒球場開打，辜仲諒（右）現身為選手們加油打氣。特派記者陳正興／攝影

名古屋亞運棒球賽事今天點燃戰火，預賽首戰是眾所矚目的「台韓大戰」，今晚在岡崎棒球場開打，辜仲諒為選手們加油打氣。特派記者陳正興／攝影