亞運游泳／莊沐倫、張喬禕二刷全國紀錄 韓安齊預賽第10衝上決賽第5

我國軟式網球混雙組合余凱文／黃詩媛今天在名古屋亞運混雙決賽，以5：4險勝日本強敵上松俊貴／天間麗奈，拿下中華代表團本屆賽事首面金牌，在賽後致詞時余凱文也當場宣布將是他最後一屆亞運，接下來將會投入教職工作，談到亞運生涯最後一舞以奪金作收，他賽後也直呼「圓夢了！」

2026-09-21 18:50