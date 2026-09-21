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亞運游泳／莊沐倫、張喬禕二刷全國紀錄 韓安齊預賽第10衝上決賽第5
名古屋亞運游泳賽程第二天，4名台灣選手游進決賽，莊沐倫在50公尺仰式、張喬禕在100公尺蛙式都於預賽、決賽二刷全國紀錄。
「仰式之王」莊沐倫今天先在在男子50公尺仰式預賽游出25秒15，改寫自己保持的25秒16全國紀錄，下午預賽再繳出25秒12，排名第5作收。
張喬禕出戰男子100公尺蛙式，預賽繳出1分00秒75，打破原先由陳志明保持的1分01秒12的全國紀錄，下午決賽以1分00秒57再度刷新紀錄，最終排名第7。
台美混血泳將韓安齊在女子200公尺混合式預賽繳出2分18秒47，以總排名第10驚險晉級，下午決賽游出2分13秒76，排名竄升第5；台日混血好手張雅佳在女子50公尺仰式決賽繳出28秒96，排名第9。
中國13歲天才少女于子迪，昨天剛以破亞運賽會紀錄之姿在200公尺蝶式奪金，今天出戰200公尺混合式，再以2分06秒10刷新亞洲紀錄，斬獲本屆賽會第二金。
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