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亞運拳擊／上屆銀牌提前落馬 甘家葳首戰出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
甘家葳上屆亞運摘銀後再度出賽，首戰即遭淘汰。 美聯社資料照
甘家葳上屆亞運摘銀後再度出賽，首戰即遭淘汰。 美聯社資料照

我國拳擊好手甘家葳上屆杭州亞運摘下銀牌，寫下陪練員登上頒獎台的勵志故事；今天「阿甘」率先出賽，首戰碰巴勒斯坦伊薩（Mohammad Issa）沒能突破，以1：4敗陣，無緣再登頒獎台。

中華拳擊隊杭州亞運創下隊史最佳的1金、2銀、2銅佳績，今年包括「金牌拳后」林郁婷、陳念琴、黃筱雯等奧運獎牌選手都在陣中，男將也有甘家葳連莊亞運國手，挑戰連兩屆登頒獎台。

甘家葳上屆搶下男子71公斤級金牌戰門票，但因四強賽時左眼角撞破，金牌戰前過磅被裁判認定無法出賽，直接由日本選手岡澤塞恩收穫金牌，沒能出賽的「阿甘」奪下銀牌。

名古屋亞運再戰，甘家葳成中華拳擊隊最先出賽的選手，今天在男子70公斤級壓軸陣的他碰伊薩（Mohammad Issa），第一回合紅角的甘家葳積極進攻，但身材占優勢的伊薩仍獲得5位裁判中的4人青睞。

第二回合「阿甘」同樣以1：4落下風，第三回合也沒打出明顯優勢，最終以1：4敗陣，名古屋旅程提前告終。

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