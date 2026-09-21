亞運軟網／代表團首金出爐！余凱文、黃詩媛混雙拍退日本大魔王

名古屋亞運我國軟網代表隊在首日團體賽抱回兩面銀牌後，今天混雙組合余凱文／黃詩媛再度挺進到金牌戰，並遭遇前來衛冕的地主日本組合上松俊貴與新搭檔天間麗奈，最終余凱文／黃詩媛就以5：4險勝，搶下金牌，也是我國代表團首金。

上屆亞運拿下3銀、2銅的軟式網球代表隊，在昨天就先於團體賽事進帳2面銀牌，今天進行的混雙賽事也有兩組人馬登場，其中林韋傑／江旻育在8強賽不敵南韓組合無緣爭牌。

至於上屆拿下混雙銀牌的黃詩媛，今年則是改與余凱文搭檔，並從分組賽到4強賽一路拉出一波4連勝，且4場比賽一局未失，包括4強賽橫掃日本組合丸山海斗／前田梨緒，挺進到金牌戰。

余凱文／黃詩媛金牌戰的對手則是去年拿下男團、男單、混雙三面金牌的「大魔王」上松俊貴與新搭檔天間麗奈，在首局先被對手以4：2拿下後，接下來兩局台灣組合以5：3、4：2逆轉戰局，並在前6局打完與對手戰成3：3平手。

第7局日本組合攻勢再起，以4：1拿下後搶先聽牌，但余凱文／黃詩媛在關鍵第8局開局就連拿2分穩住陣腳，並以4：1將比賽帶入決勝局。決勝局兩組人馬依舊打得拉鋸，在4：4後台灣組合也拉出一波3：1關門攻勢，順利奪下代表團本屆首金，也是余凱文繼2018年雅加達亞運後再度獲得混雙金牌。