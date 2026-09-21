亞運武術／孫家閎亞運武術鍍銀10年圓夢 哽咽感謝家人支持

中華武術套路名將孫家閎今天在名古屋亞運太極拳、太極劍全能，以總分19.453分替中華代表隊進帳一面銀牌，他賽後語帶哽咽表示，「這10年來最感謝我的家人一路支持。」

孫家閎在先進行的太極拳以9.733分排名第2，接著在太極劍拿下9.720分、排名第4，最終以總分19.453分獲得銀牌，僅落後金牌的中國選手劉德文0.107分。

現年30歲的孫家閎告訴中央社記者，「等了10年終於站上亞運頒獎台，站上去的瞬間真的很不真實，3天前我的太太還錄了一段影片，是我6歲的兒子說爸爸加油，當下也給我很大的信心。」

孫家閎透露，上屆備戰亞運時剛好遇上疫情，有長達3、4個月都在國訓中心無法回家，因此錯過老大最可愛的成長階段，「後來幾次回家，他看到我都有點陌生，也讓我心裡有些感慨。」他還特地製作項鍊，將太太及2個孩子都「隨身攜帶」。

今年亞運的選曲，孫家閎別具巧思，特地融合中華元素，以及日本動漫「進擊的巨人」插曲Call ofSilence，激盪出振奮人心的配樂。

孫家閎提到，他也是「進擊的巨人」粉絲，已經喜歡這首歌好久了，但一直沒想過要把它用來當作比賽配樂，「直到今年選拔賽後，這首歌的旋律一直出現在我腦海裡，所以才想說就是它了。」

孫家閎透露，確定配樂後，與老師討論1個多月，創作出15個版本，其中還有中華海浪的聲音，就是想要有更多中華元素。

孫家閎強調，「30歲在我身上只是個數字，現在拿到銀牌後，我也還不知道下一步要怎麼走，或許大家在等看看吧。」