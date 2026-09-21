亞運棒球／推林佾葳首戰抗韓因「旅外投手限制多」 劉致榮有望中繼

名古屋亞運棒球賽事，中華隊今天在預賽首戰迎戰南韓隊，沒有排出旅外投手先發，而是推業餘投手林佾葳對決韓職打者，總教練湯登凱說明，主要是旅外投手有諸多投球限制，因此從業餘投手中挑表現穩定、耐投的人選扛首戰。

今晚「台韓大戰」受矚目，南韓力拚5連霸來勢洶洶，中華隊名單則有包括效力於韓華鷹隊台灣左投王彥程，以及林昱珉、徐翔聖、劉致榮等旅外投手及中職球員助陣，力拚暌違20年的亞運金牌。

昨晚雙方先發亮牌，南韓由王牌投手郭彬出馬，中華隊則沒有如外界預估由王彥程或林昱珉先發，而是推業餘右投林佾葳。湯登凱說：「因為旅外球員有比較多限制，韓華的限制比較嚴格，所以考量種種因素，決定預賽派出業餘選手。」

對於外界認為這樣的安排是「出奇兵」，湯登凱說：「他在日本移地訓練時，可以看得出他對日本打者的壓制能力不錯，想說在關鍵時刻，又受到旅外選手有投球限制，所以就在業餘投手裡，挑比較穩定、耐投的投手先發。」

湯登凱也說：「他也是年輕球員，這個大賽讓他下去，搞不好他以後是我們國家隊的主力投手，以他的控球和滑球和球威，可以試試看，看可不可以壓制韓國打者。」而因是業餘投手先發，此戰也排出業餘捕手蔡瑋泰與他搭配。

原先中華隊規畫，每場比賽準備「雙先發」應戰，湯登凱透露，今天這場比賽也有雙先發的準備，「林佾葳可以投多長，就照他的局數去投，如果不行的話，中間會馬上會換。」劉致榮也也有望在首戰就中繼登板。