亞運女籃／39分大勝馬來西亞 中華隊連勝到手提前晉8強

首戰力退蒙古隊的中華女籃隊，今天名古屋亞運小組第二戰碰馬來西亞輕鬆打，開賽打出9：0攻勢後就一路領先，最終在全隊點點開花下以98：59奪下2連勝，提前拿到8強門票，明天將和南韓隊爭分組龍頭。

以奪牌為目標的中華隊，首戰以76：67逆轉蒙古，今天面對實力有段落差的馬來西亞隊，開賽就連下9分，首戰沒上陣的劉惠茹和鄭伊秀都上陣；儘管馬來西亞首節尾聲打出連拿7分的追分攻勢，將差距追到13：18，不過中華隊第二節狂轟32分，半場打完將差距擴大到50：24。

第三節中華隊有林文佑在外線開火，林蝶籃下也有發揮，單節25：16攻勢將差距持續拉大；第四節隊長黃鈴娟手感也加溫，最後9.8秒劉惠茹中距離破網後完成全隊都有得分紀錄，終場以39分差距迎接2連勝。

中華隊今天三分球23投10中，命中率達到4成3，團隊傳出32個助攻，籃板也以47：32壓過馬來西亞；今天中華隊12人上陣都有分數進帳，共有5人得分兩位數，韓雅恩14分最高，陳晏宇12分，彭詩晴7分還傳出11助攻。

中華隊明天將迎接關鍵戰，台灣時間下午3點將對決同為不敗的南韓隊，爭取分組龍頭。