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亞運武術／聽兩字瞬間淚崩 孫家閎伴《進擊的巨人》配樂奪銀掛懷孩子

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
不僅戴上苦等了三屆的亞運獎牌，孫家閎脖子上還有一條裝有一家人羈絆的項鍊。圖／孫家閎提供
不僅戴上苦等了三屆的亞運獎牌，孫家閎脖子上還有一條裝有一家人羈絆的項鍊。圖／孫家閎提供

當賽事結束的這一刻，中華武術好手孫家閎終於不再緊繃，在名古屋亞運男子太極拳太極劍全能賽事中，三度征戰亞運的他，總算順利為自己抱回生涯首面亞運獎牌。賽後面對媒體，原本自認「差不多hold住了」的孫家閎，卻在聽見「家人」兩個字時瞬間潰堤、眼淚止不住地掉，流露運動員身分背後最柔軟也最真實的牽挂。

「其實上一屆（亞運）疫情剛爆發時，我有將近三、四個月回不了家。」孫家閎坦言，身為國訓中心的培訓選手，長年台北、高雄兩地奔波，那時剛出生的兒子正處於成長最關鍵的嬰兒期，「那時候錯過了，回到家他幾乎是『這人是誰？』那種表情，幾乎已經快不認得我了。」

身為父親，錯過孩子的成長過程是孫家閎追夢路上最大的遺憾，但這次出發名古屋前三天，太太特別拍了一段影片，抱著六歲的大兒子對鏡頭說：「爸爸比賽加油！」簡單的一句話，卻成了他場上最強大的後盾。

為了將這份牽掛帶上戰場，孫家閎展示了特別製作了一條放有全家照片的特製項鍊，「孩子還小，帶到場地怕哭鬧影響別人，所以決定帶著他們的意象一起上場。」不僅大兒子是場上的心靈支柱，前兩天剛過生日的小女兒，也讓他露出寵溺笑意，直言獎牌對女兒來說「還不如一塊巧克力實用」。

除了家人的愛，孫家閎這次在場上的表現更融入了滿滿的台灣元素，太極劍項目中，他大膽選擇日本動漫《進擊的巨人》曲目《Call of Silence》，在僅剩半年的時間裡，甚至直接殺到音樂老師家中微調了15、16個版本。音樂開頭特別加入台灣的海浪聲，戰袍上更特別設計了台灣藍鵲、梅花以及12道光芒的太陽，「我是帶著屬於台灣人的印記與祝福上場。」

從前兩屆執著於金牌，到這次放下得失心，專注呈現最完美的作品，30歲的孫家閎笑言自己已是隊上最老的新人，但年齡對他來說只是一個數字。談到未來是否繼續站上賽場，他溫柔且堅定地說：「到這個階段，還打不打，已經不是我一個人的事情了。」在夢想與家庭之間，這面銀牌不僅見證了他的汗水，更刻下了他對家人最深沉的愛。

2026名古屋亞運 武術 孫家閎

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