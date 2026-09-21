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亞運棒球Live／中華隊首戰上屆冠軍南韓 業餘林佾葳大戰韓職強投郭彬

聯合新聞網／ 文字直播
亞運中華隊首戰先發投手林佾葳。圖／中華棒球協會提供(資料照)
亞運中華隊首戰先發投手林佾葳。圖／中華棒球協會提供(資料照)

【賽前報導】

名古屋亞運棒球賽事今天點燃戰火，中華隊要力拚暌違20年的棒球金牌，預賽首戰就要迎接眾所矚目的「台韓大戰」。台灣時間今晚5時30分在岡崎棒球場開打，雙方先發亮牌，中華隊出奇兵，由20歲業餘投手林佾葳扛重任；南韓昨宣布先發投手為韓職斗山熊郭彬，被視為本屆韓國隊王牌投手。

中華隊今晚預賽首戰對決南韓，先發名單揭曉，林佾葳將與業餘捕手蔡瑋泰搭配，樂天桃猿隊外野手陳晨威擔任開路先鋒，中心打線分別為中信兄弟隊黃韋盛、味全龍隊劉基鴻、統一獅隊外野手朱迦恩，另外效力於日職樂天金鷲隊的陽柏翔擔任第9棒、游擊手。

台、韓被視為本屆亞運最大熱門對戰組合，雙方今晚預賽首戰就將先碰頭，也被視為爭金前哨戰。賽前兩隊諜對諜，韓媒原預估中華隊的先發投手，將由韓職韓華鷹隊左投王彥程及旅美左投林昱珉中擇一先發，但中華隊先發人選出乎預期，推出效力合庫隊的右投小將林佾葳扛首戰先發抗韓，期待他能發揮自身優勢，為中華隊搶得先機，預計將採投手車輪戰迎敵。

南韓先發郭彬最快球速可達160公里，另外還有滑球、曲球、變速球、指叉球等球種。林佾葳生涯首次入選亞運國手，就有機會對南韓先發，他坦言接到消息時難掩興奮，「我的個性就比較不會緊張，所以對到強隊會比較開心一點。」至於壓制的對策，「要靠頭腦，對他們不能硬拚，畢竟自己球速也沒有很快，就是玩球」。

中華隊總教練湯登凱表示，對上南韓就是排出陣中狀況最好的選手，他也告訴選手，「請他們心情放輕鬆、認真打、全力搶勝，保持平常心去面對這場比賽」。

兩大王牌左投昨天練球完後接受媒體訪問，南韓媒體在一旁掌握相關內容。林昱珉笑說，「反正我狀況很好，我也想丟韓國隊。」王彥程則向南韓陣中的隊友們喊話，「文賢彬說他很有信心、想要打安打，那就場上見」。（特派記者葉姵妤）

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