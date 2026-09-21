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亞運棒球／台韓大戰先發出爐 林佾葳對決郭彬、劉基鴻扛第4棒
名古屋亞運棒球賽事今天正式展開，中華隊今天首戰在台灣時間晚間5點30分於岡崎市民球場迎戰南韓，將由業餘投手林佾葳對決南韓王牌郭彬，先發打序也出爐，4名中職選手排在前5棒。
中華隊今晚預賽首戰對決南韓，先發名單揭曉，林佾葳將與業餘捕手蔡瑋泰搭配，樂天桃猿隊外野手陳晨威擔任開路先鋒，中心打線分別為中信兄弟隊黃韋盛、味全龍隊劉基鴻、統一獅隊外野手朱迦恩，另外效力於日職樂天金鷲隊的陽柏翔擔任第9棒、游擊手。
第一棒 中外野手 陳晨威
第二棒 左外野手 楊振裕
第三棒 一壘手 黃韋盛
第四棒 三壘手 劉基鴻
第五棒 右外野手朱迦恩
第六棒 指定打擊 陳敏賜
第七棒 二壘手 高育瑋
第八棒 捕手 蔡瑋泰
第九棒 游擊手 陽柏翔
先發投手 林佾葳
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