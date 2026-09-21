亞運棒球／台韓大戰先發出爐 林佾葳對決郭彬、劉基鴻扛第4棒

當賽事結束的這一刻，中華武術好手孫家閎終於不再緊繃，在名古屋亞運男子太極拳太極劍全能賽事中，三度征戰亞運的他，總算順利為自己抱回生涯首面亞運獎牌。賽後面對媒體，原本自認「差不多hold住了」的孫家閎，卻在聽見「家人」兩個字時瞬間潰堤、眼淚止不住地掉，流露運動員身分背後最柔軟也最真實的牽挂。

2026-09-21 16:47