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亞運棒球／台韓大戰先發出爐 林佾葳對決郭彬、劉基鴻扛第4棒

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
林佾葳。 中華棒協提供(資料照)
林佾葳。 中華棒協提供(資料照)

名古屋亞運棒球賽事今天正式展開，中華隊今天首戰在台灣時間晚間5點30分於岡崎市民球場迎戰南韓，將由業餘投手林佾葳對決南韓王牌郭彬，先發打序也出爐，4名中職選手排在前5棒。

中華隊今晚預賽首戰對決南韓，先發名單揭曉，林佾葳將與業餘捕手蔡瑋泰搭配，樂天桃猿隊外野手陳晨威擔任開路先鋒，中心打線分別為中信兄弟隊黃韋盛、味全龍隊劉基鴻、統一獅隊外野手朱迦恩，另外效力於日職樂天金鷲隊的陽柏翔擔任第9棒、游擊手。

第一棒 中外野手 陳晨威

第二棒 左外野手 楊振裕

第三棒 一壘手 黃韋盛

第四棒 三壘手 劉基鴻

第五棒 右外野手朱迦恩

第六棒 指定打擊 陳敏賜

第七棒 二壘手 高育瑋

第八棒 捕手 蔡瑋泰

第九棒 游擊手 陽柏翔

先發投手 林佾葳

2026名古屋亞運 棒球 林佾葳 劉基鴻 郭彬 劉致榮

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