快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
名古屋亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，資格賽排名第三。 新華社(資料照)
名古屋亞運為中華隊奪金的鞍馬好手李智凱，資格賽排名第三。 新華社(資料照)

名古屋亞運體操賽程今天展開，率先登場的男子單項資格賽，挑戰亞運鞍馬3連霸的「鞍馬王子」李智凱雖出現難度分算錯失誤，在申訴後有驚無險晉級決賽；巴黎奧運摘下單槓銅牌的「世界貓王」唐嘉鴻也順利晉級單槓決賽，有望為中華隊連三屆亞運都帶回金牌。

男子資格賽將直接產出全能獎牌，單項前8名的選手將獲得單項決賽門票，中華隊由奧運獎牌得主李智凱、唐嘉鴻領先出征，今天從雙槓開啟賽程，率先上場的莊佳龍、第二位上陣的蕭佑然和李智凱都順利完成，可惜今年亞錦賽奪下雙槓銅牌的洪源禧壓軸上陣出現掉槓失誤，獲得的12.833分無緣單項決賽。

單槓第三位上陣的洪源禧又出現掉槓失誤，壓軸唐嘉鴻動作雖有瑕疵，但落地動作十分完美，自己都振奮吶喊；唐嘉鴻最終這套難度6.3的動作獲得14.166分，成為第一位分數突破14分的選手。

中華隊強項鞍馬部分，今年亞錦賽獲得銅牌的李智凱下馬前雖出現些小失誤，但仍穩住動作，順利下馬後自己也握拳慶祝。

將挑戰亞運鞍馬三連霸的李智凱，這套難度先顯示5.3，得分是14.033，分數一出來李智凱馬上喊「難度不對」，教練團也馬上進行申訴，難度回到原本的5.7，讓李智凱分數修正回14.433，從原本單項排名11上升到第3位，和排名第6的隊友蕭佑然雙雙取得決賽門票。

唐嘉鴻除單槓以資格賽第4拿到單項決賽門票，吊環也前進單項決賽；鞍馬中華隊有「雙保險」李智凱和蕭佑然，跳馬、地板和雙槓中華隊無緣沒有選手闖進單項決賽。

鞍馬決賽24日進行，單槓決賽25日壓軸登場，男子成隊決賽23日先進行，中華隊杭州亞運獲得男子成隊銅牌，今年也要挑戰再登頒獎台。

2026名古屋亞運 體操 李智凱 唐嘉鴻

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運體操／雙星領軍出擊 李智凱、唐嘉鴻啟程名古屋尋求突破

亞運／開幕第2天 中華隊重戲男子體操登場、棒球預賽首戰韓國

亞運體操／中華代表隊明開戰 賽場紫色地墊選手視覺感要適應

亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

相關新聞

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

名古屋亞運體操賽程今天展開，率先登場的男子單項資格賽，挑戰亞運鞍馬3連霸的「鞍馬王子」李智凱雖出現難度分算錯失誤，在申訴後有驚無險晉級決賽；巴黎奧運摘下單槓銅牌的「世界貓王」唐嘉鴻也順利晉級單槓決賽，有望為中華隊連三屆亞運都帶回金牌。

亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

名古屋亞運武術賽事今天進入第二天賽程，我國好手孫家閎今天在太極拳太極劍全能決賽登場，在上午的太極拳項目，孫家閎也以9.733分暫居第二名，下午進行的太極劍他更是拿下9.720分，最終以總分19.453分拿下銀牌，也是我國代表團本屆賽事第5面獎牌，第3面銀牌。

亞運軟網／拍退大魔王日本組合 余凱文、黃詩媛晉級混雙金牌戰

名古屋亞運軟式網球我國混雙組合余凱文／黃詩媛今天在4強賽遭遇強敵日本組合丸山海斗／前田梨緒，最終以5：0橫掃對手取勝，保持一局未失的好表現晉級到金牌戰。

亞運空手道／證明自己不會被失敗打倒 石政中奪銅一掃遺憾預約再戰

三年前杭州亞運在4強戰爭取獎牌失利，空手道選手石政中今年亞運捲土重來，今天在空手道對打男子67公斤級連過三關再闖4強，雖無緣爭金，但成功打下銅牌。石政中也提前預約，下一屆賽事再回來拚金牌。

亞運棒球／20歲林佾葳先發抗韓不緊張 想對決「最近很有名」的金倒永

名古屋亞運棒球賽事，今天預賽首戰就要上演「台韓大戰」，南韓一如外界預期派出陣中王牌郭彬出馬，中華隊則出奇兵，由效力於業餘勁旅合作金庫隊的20歲投手林佾葳應戰，他笑說很興奮、不緊張。

亞運擊劍／ 韓國「擊劍女神」神顏爆紅！挑戰首面獎牌 泰媒直呼：美到像AI

2026年愛知名古屋亞運擊劍賽事將於22日點燃戰火，韓國女子銳劍代表隊中最受矚目之一，正是憑藉精緻五官與空靈氣質，年僅20歲的「忙內」梁承慧（Yang Seung-hye，音譯），近日不僅在社群掀起熱議，更被泰國媒體形容為「美得像AI生成的虛擬人物」，瞬間爆紅全亞洲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。