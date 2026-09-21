亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

名古屋亞運體操賽程今天展開，率先登場的男子單項資格賽，挑戰亞運鞍馬3連霸的「鞍馬王子」李智凱雖出現難度分算錯失誤，在申訴後有驚無險晉級決賽；巴黎奧運摘下單槓銅牌的「世界貓王」唐嘉鴻也順利晉級單槓決賽，有望為中華隊連三屆亞運都帶回金牌。

男子資格賽將直接產出全能獎牌，單項前8名的選手將獲得單項決賽門票，中華隊由奧運獎牌得主李智凱、唐嘉鴻領先出征，今天從雙槓開啟賽程，率先上場的莊佳龍、第二位上陣的蕭佑然和李智凱都順利完成，可惜今年亞錦賽奪下雙槓銅牌的洪源禧壓軸上陣出現掉槓失誤，獲得的12.833分無緣單項決賽。

單槓第三位上陣的洪源禧又出現掉槓失誤，壓軸唐嘉鴻動作雖有瑕疵，但落地動作十分完美，自己都振奮吶喊；唐嘉鴻最終這套難度6.3的動作獲得14.166分，成為第一位分數突破14分的選手。

中華隊強項鞍馬部分，今年亞錦賽獲得銅牌的李智凱下馬前雖出現些小失誤，但仍穩住動作，順利下馬後自己也握拳慶祝。

將挑戰亞運鞍馬三連霸的李智凱，這套難度先顯示5.3，得分是14.033，分數一出來李智凱馬上喊「難度不對」，教練團也馬上進行申訴，難度回到原本的5.7，讓李智凱分數修正回14.433，從原本單項排名11上升到第3位，和排名第6的隊友蕭佑然雙雙取得決賽門票。

唐嘉鴻除單槓以資格賽第4拿到單項決賽門票，吊環也前進單項決賽；鞍馬中華隊有「雙保險」李智凱和蕭佑然，跳馬、地板和雙槓中華隊無緣沒有選手闖進單項決賽。

鞍馬決賽24日進行，單槓決賽25日壓軸登場，男子成隊決賽23日先進行，中華隊杭州亞運獲得男子成隊銅牌，今年也要挑戰再登頒獎台。