亞運空手道／石政中圓夢奪銅 喊話下屆拚金牌

名古屋亞運空手道對打好手石政中今天在男子67公斤級摘下銅牌，彌補上屆無緣奪牌的遺憾，不過他喊話將力拚下一屆亞運，目標讓獎牌成色能夠更上層樓。

3年前杭州亞運石政中在銅牌戰落敗，與登上頒獎台的機會擦肩而過，不過他並未被失敗擊潰，在教練鼓勵下重新站起來，如今得到好的結果，雖然在4強戰以2比5惜敗地主好手小崎友碁，不過石政中在銅牌戰近乎完美發揮，終場以9比3擊敗越南選手屈海南（Khuat Hai Nam），完成亞運奪牌夢想。

石政中賽後接受媒體採訪時表示，上屆亞運結束後心情有點低落，畢竟當時覺得奪牌機率很高，沒想到未能把握住機會，好在他很快轉換心情，自認還年輕，而且很熱愛空手道這項運動，因此努力訓練想要證明給大家看。

與上屆亞運相同必須拚銅牌戰，石政中表示內心難免萌生會不會發生一樣狀況的心態，然而教練始終秉持「信任兵法」，眼神沒有一點猶豫，要他下場打就對了，成為石政中堅定向前的動力。

石政中提到，賽前備戰相當充實，尤其集訓加入比較多移地訓練，也會邀請國外選手來台互相切磋、交流，從中得到新的想法，石政中笑說這次亞運就是穩紮穩打、一場一場來，沒有特別想要做到什麼，「謝謝我的家人、朋友。」

坦承4強挑戰日本選手失利有點可惜，不過石政中馬上立下再拚下一屆亞運的目標，並期望獎牌成色更上層樓。