亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

名古屋亞運武術賽事今天進入第二天賽程，我國好手孫家閎今天在太極拳太極劍全能決賽登場，在上午的太極拳項目，孫家閎也以9.733分暫居第二名，下午進行的太極劍他更是拿下9.720分，最終以總分19.453分拿下銀牌，也是我國代表團本屆賽事第5面獎牌，第3面銀牌。

第三度站上亞運舞台的孫家閎，上屆杭州亞運以第8名作收後一度心生退意，不過最終他仍絕對重回最熟悉的武術舞台，並在今年第三度登上亞運殿堂，為了這次名古屋亞運，他更透露特別準備了結合台日文化元素的全新配樂套路，要在賽場上呈現最完美的自己。他在太極劍的選曲上別有巧思，結合日本動畫「進擊的巨人」插曲作為配樂，相當激勵人心。

而今天孫家閎也在太極拳太極劍全能決賽登場，其中上午進行的太極拳項目，他於第四順位登場，最終動作品質獲得5.00分、演練水準2.733分、難度分2.00，總分9.733分排名第2名，僅次於劉德文的9.780分，暫居第二名。

下午孫家閎也將在太極劍項目再度登場，並在第11順位登場，最終他動作品質5.00分、演練水準2.72分、難度分2.00分，總分9.72分，兩項總分19.453分，一度在完成演出的11位選手中暫居第1名，而孫家閎在完成套路演出後也一度拍擊場中地板，為自己的表現喝采。

在最後一位登場的中國選手劉德文完成套路演出，並拿下9.780分後、總分19.560分後，孫家閎也確定奪下銀牌，也是個人生涯首面亞運獎牌，代表團本屆賽事第5面獎牌、第3面銀牌。