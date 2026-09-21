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亞運空手道／證明自己不會被失敗打倒 石政中奪銅一掃遺憾預約再戰

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／攝影
中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／攝影

三年前杭州亞運在4強戰爭取獎牌失利，空手道選手石政中今年亞運捲土重來，今天在空手道對打男子67公斤級連過三關再闖4強，雖無緣爭金，但成功打下銅牌。石政中也提前預約，下一屆賽事再回來拚金牌。

石政中在上屆賽事於銅牌戰敗北，首度參賽與獎牌擦肩而過，回顧那次的經驗，他說：「因為是第一次，覺得自己奪牌機率很高，但是沒有把握住，自己心情非常低落。」靠著家人的鼓勵、教練給的信心，給了他再戰的動力。

「教練相信我，我自己也沒有那麼脆弱，就是告訴自己可以再一次。」而為了今年名古屋亞運，石政中更加有備而來，「這次不管是第一場或者是賽前準備，我都覺得我準備得非常好，自身的狀態還有飲食的調整、體重的控制，都達到最好的狀態去備戰。」

今天連過三關後，在4強戰對上地主日本隊選手小崎友碁，以2：5落敗無緣爭金，連兩屆落入銅牌戰，他坦言可惜，但沒有因此受挫。

「會不會同樣的事情再次發生？」石政中指出，輸日本的當下，一度有想過上屆爭銅失利的狀況會再次上演，「但是教練很相信我，眼神很堅定，也沒有一點的猶豫，沒有跟我說對手怎麼樣、我應該怎麼樣，就是『你就打就對了』這種心態，讓我更有信心贏下這場比賽。」

第二度登上亞運的舞台，如願帶回銅牌，談起這面獎牌的意義，石政中笑說「我還年輕」，希望能夠藉此證明，自己不會因挫折而被打倒，「我非常熱愛這個運動，所以我不想要讓這一次的失敗，或者是每一次的失敗打敗我，我想要證明給大家看，證明給自己看！」並且也宣示，「下一屆，我一定還要再來一次。」

中華隊石政中（左）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌，與教練一同舉出中華台北旗幟合影。特派記者陳正興／攝影
中華隊石政中（左）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌，與教練一同舉出中華台北旗幟合影。特派記者陳正興／攝影

中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／攝影
中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／攝影

中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／攝影
中華隊石政中（藍色拳套）擊敗越南對手，奪取名古屋亞運67公斤級銅牌。特派記者陳正興／攝影

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