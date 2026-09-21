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亞運軟網／混雙余凱文、黃詩媛銅牌起跳 4強賽再戰日本拚決賽門票
名古屋亞運我國軟式網球代表隊在昨天於團體賽事進帳兩面銀牌後，今天在混雙賽事再度有獎牌進帳，余凱文／黃詩媛順利挺進到4強賽確定銅牌保底，並將在4強賽再戰日本爭奪決賽門票。
身為我國亞運獎牌庫的軟網，在上屆杭州亞運拿下3銀、2銅佳績，本屆賽事軟網隊又在首個獎牌日有所斬獲，在男、女團體都挺進到金牌戰，儘管最終都不敵發源國的地主隊日本，但也收穫兩面銀牌，成為首日表現最亮眼的隊伍。
而今天則是輪到混雙賽事登場，我國也派出兩組人馬出戰，包括余凱文／黃詩媛、林韋傑／江旻育，其中余凱文／黃詩媛在分組賽連勝尼泊爾與蒙古後，靠著長籤直接晉級8強，並面對菲律賓組合以5：0輕鬆取勝，順利挺進到4強賽，確定銅牌保底。
至於林韋傑／江旻育則是在分組賽擊敗印尼、巴基斯坦，同樣直接晉級8強後，則是與南韓展開拉鋸戰，台灣組合在先拿下兩局後，卻在第三局遭對手扳回一城，儘管兩人隨即回穩連拿9分，一度取得4：1聽牌優勢，但卻又遭到南韓連追3局扳平。決勝局兩組人馬一路拉鋸，3：3後南韓連得4分取勝，搶下另外一張4強門票。
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