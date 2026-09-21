亞運空手道／中華代表團再添獎牌！石政中對打男子67公斤級奪銅

名古屋亞運全面開戰第二天，我國代表團再添獎牌進帳，石政中在空手道對打男子67公斤級雖不敵日本選手無緣爭金，但在銅牌戰以9：3擊敗越南選手屈海南（Hai Nam Khuat），收下銅牌。

石政中對打男子67公斤級連過三關挺進4強，首戰以4：3擊敗塔吉克選手蘇爾托諾夫（Sultonov Alishe），接著以5：1擊退敘利亞選手穆罕默德（Darwish Mohammed），8強6：5再退卡達選手雅曼· 納特薛（Yaman AI Natsheh），收下4強門票。

但之後面對地主日本隊選手小崎友碁，以２：5落敗，無緣爭金，銅牌戰對上越南選手屈海南，石政中拿下7個Yuko（有效）加上一個2分的Waza Ari，以9：3收下勝利，帶走銅牌，也一掃上屆挺進4強卻錯失獎牌的遺憾。

空手道石政中男子67公斤級奪下銅牌。特派記者陳正興／攝影

空手道石政中男子67公斤級奪下銅牌。特派記者陳正興／攝影