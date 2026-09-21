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亞運空手道／石政中4強戰不敵地主選手落入銅牌戰 有望再添獎牌
名古屋亞運我國空手道代表隊有望再添一面獎牌，石政中今天在對打男子67公斤級雖連過三關挺進4強，但在4強賽不敵地主日本隊選手，落入銅牌戰。
本屆中華代表團第一面獎牌，昨天出現在空手道賽場，賽會全面展開的第一天，由簡慧萱在女子個人型奪下一面銅牌，今天由對打接棒再添獎牌。
石政中在上屆亞運於男子67公斤級挺進4強，但最終鎩羽而歸。今年再次力拚獎牌，自32強賽起一路過關斬將，首戰對上塔吉克選手蘇爾托諾夫（Sultonov Alishe）以4：3勝出，接著以5：1擊退敘利亞選手穆罕默德（Darwish Mohammed）。
8強戰對上卡達選手雅曼·納特薛（YamanAl Natsheh），力拚到最後一刻，以6：5拿下勝利，挺進4強。但之後面對地主日本隊選手小崎友碁，以２：5落敗，無緣爭金，但有望再爭一面銅牌。
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