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亞運棒球／20歲林佾葳先發抗韓不緊張 想對決「最近很有名」的金倒永

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
亞運中華隊首戰先發投手林佾葳。圖／中華棒球協會提供
亞運中華隊首戰先發投手林佾葳。圖／中華棒球協會提供

名古屋亞運棒球賽事，今天預賽首戰就要上演「台韓大戰」，南韓一如外界預期派出陣中王牌郭彬出馬，中華隊則出奇兵，由效力於業餘勁旅合作金庫隊的20歲投手林佾葳應戰，他笑說很興奮、不緊張。

本屆亞運棒球賽，南韓、中華隊仍被視為是奪金最大熱門，南韓更是為了力拚五連霸虎視眈眈，賽前就緊盯中華隊的各種備戰狀況，原本點名目前效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，以及上屆兩度出戰南韓的旅美左投林昱珉最有機會對韓先發，結果出乎預料。

這次亞運各戰的先發投手，在前一晚就會提前公告，而今天台韓戰的先發亮牌後，也讓韓媒有些驚訝，中華隊排出業餘投手打頭陣，林佾葳生涯首度參與亞運就扛起抗韓任務。

亞運中華隊首戰先發投手林佾葳。圖／中華棒球協會提供
亞運中華隊首戰先發投手林佾葳。圖／中華棒球協會提供

林佾葳透露，在出發來日本的前一天，教練團雖沒有明講，但有大概點到，有機會讓他擔任首戰的先發。他笑說，當下聽到時很開心也很興奮，「我可能個性就不太會緊張，所以能對到強隊，會比較開心一點。」

高中畢業後就進入業餘隊，林佾葳今年入選亞運培訓隊，也在7月參與首屆四國菁英棒球對抗賽，季軍戰對南韓登板中繼，投3.2局無失分，他說：「那次結果還不錯，投得還滿好的。」

而今天出戰南韓的對策，他說：「要靠頭腦，對他們那種不能硬拚，畢竟自己球速也沒有很快，就是玩球，用自己的頭腦去玩他們。」至於最想對決的南韓打者，他點名目前以40轟暫居韓職全壘打王的金倒永，「因為他最近很有名。」

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