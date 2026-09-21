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亞運武術／孫家閎太極拳暫居第2名 下午續戰太極劍力拚獎牌
名古屋亞運武術賽事今天進入第二天賽程，我國好手孫家閎今天在太極拳太極劍全能決賽登場，上午的太極拳項目，孫家閎也以總分9.733分暫居第二名，僅次於中國大陸選手劉德文的9.780分，有望在下午太極劍進行完後力拚站上頒獎台。
第三度站上亞運舞台的孫家閎，上屆杭州亞運以第8名作收後一度心生退意，不過最終他仍絕對重回最熟悉的武術舞台，並在今年第三度登上亞運殿堂，為了這次名古屋亞運，他更透露特別準備了結合台日文化元素的全新配樂套路，要在賽場上呈現最完美的自己。
而今天孫家閎也在太極拳太極劍全能決賽登場，其中上午進行的太極拳項目，他於第四順位登場，最終動作品質獲得5.00分、演練水準2.733分、難度分2.00，總分9.733分排名第2名，僅次於劉德文的9.780分，暫居第二名。
下午孫家閎也將在太極劍項目再度登場，最終將兩項成績加總後決定最終排名，孫家閎也有望力拚站上頒獎台。
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