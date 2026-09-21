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亞運擊劍／ 韓國「擊劍女神」神顏爆紅！挑戰首面獎牌 泰媒直呼：美到像AI

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國女子銳劍亞運代表隊中，年僅20歲的「忙內」梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。（圖／截自梁承慧IG）
韓國女子銳劍亞運代表隊中，年僅20歲的「忙內」梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。（圖／截自梁承慧IG）

2026年愛知名古屋亞運擊劍賽事將於22日點燃戰火，韓國女子銳劍代表隊中最受矚目之一，正是憑藉精緻五官與空靈氣質，年僅20歲的「忙內」梁承慧（Yang Seung-hye，音譯），近日不僅在社群掀起熱議，更被泰國媒體形容為「美得像AI生成的虛擬人物」，瞬間爆紅全亞洲。

就讀韓國體育大學的梁承慧出生於2006年7月28日，身高168公分，慣用右手，是韓國女子銳劍國家隊年紀最小的成員。她深邃靈動的雙眼、立體小巧的五官搭配白皙膚色，讓不少網友第一眼看到照片時，都懷疑是真人還是AI繪圖。

泰國主流體育媒體《Thairath Sport》日前特別介紹她，「看到第一張照片，很多人可能會懷疑這到底是真實運動員，還是AI創造的角色。」，《Thairath Sport》也點出她最吸引人的地方，「她或許看起來像是從AI世界走出來的角色，但真正評價她的，永遠是劍尖、速度與精準度。」

事實上，梁承慧在韓國早已因外貌與實力兼具，被韓媒封為「擊劍偶像」、「擊劍女神」，但她真正受到矚目的原因，絕非只有顏值。

梁承慧國中才開始接觸擊劍，原本夢想甚至是成為空服員，後來改練女子銳劍，憑藉細膩步法、快速反應與穩定技術一路晉升國家隊，成為唯一仍具大學生身分的女子銳劍國手之一，今年更是她生涯大爆發的一年。

根據國際擊劍總會（FIE）紀錄，她5月隨韓國隊奪下法國聖莫爾世界盃女子銳劍團體金牌；6月於印度新德里亞洲錦標賽，與宋世羅、任泰熙、李惠仁攜手在決賽44：43絕殺中國，勇奪團體金牌；7月香港世界錦標賽再替韓國拿下團體銅牌，短短三個月便累積1金1金1銅的國際賽佳績。

值得一提的是，梁承慧今年6月在韓國國家隊選拔賽也一路闖進女子銳劍個人決賽，最終獲得亞軍，展現新生代接班實力。

本屆名古屋亞運，也是梁承慧生涯首度踏上亞運舞台。她預計於9月25日在愛知天空博覽館（Aichi Sky Expo）出戰女子銳劍團體賽，挑戰生涯第一面亞運獎牌。

韓國女子銳劍亞運代表隊中，年僅20歲的「忙內」梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。 （圖／截自梁承慧IG）
韓國女子銳劍亞運代表隊中，年僅20歲的「忙內」梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。 （圖／截自梁承慧IG）

韓國擊劍女神梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。（圖／截自梁承慧IG）
韓國擊劍女神梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。（圖／截自梁承慧IG）

韓國擊劍女神梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。（圖／截自梁承慧IG）
韓國擊劍女神梁承慧被形容為「美得像AI生成的虛擬人物」。（圖／截自梁承慧IG）

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