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亞運綜合格鬥／首屆格鬥之旅落幕 林郁芬：留下美好的回憶

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
林郁芬。圖／中華奧會提供
林郁芬。圖／中華奧會提供

名古屋亞運首度將綜合格鬥納入正式比賽項目，我國代表隊共派出3名選手參賽，然而賽程首日面對嚴峻考驗，我國3位選手在籤運不佳與對手實力堅強的雙重夾擊下，均於首輪賽事止步，結束了本屆賽程，其中林郁芬也表示，要追逐這個舞台需要很多的支援，讓他心裡有無限的感謝，也確實已經留下美好回憶。

跨界參賽的林郁芬，過去曾代表我國參賽卡巴迪，這次轉戰個人專案的綜合格鬥。昨天於八強賽亮相，面對上屆亞錦賽冠軍、烏茲別克職業強敵，最終抱憾落敗。林郁芬賽後坦言，這次三位台灣選手的籤運確實較為欠佳，「籤運真的有點硬，大家第一場都遇到強敵，感覺運氣都在抽籤前用光了。」

除了強敵環伺，林郁芬賽前還面臨右膝內側副韌帶受傷的考驗，甚至一度被醫生評估全斷，近三個星期幾乎無法正常訓練，幾乎是「裸打」上陣。她透露賽前熱身時膝蓋又有狀況，只得緊急服用止痛藥後咬牙登場，雖然影響了發揮，但她自評整體節奏仍有發揮出來，甚至在第二回合靠著幾次摔法佔據上風，「原本以為有機會打加賽，可惜裁判可能更偏好打擊點數，但至少安全下莊，沒有增加新傷勢。」

面對賽事結果林郁芬展現豁達態度，表示這次參賽更像是以「享受比賽與旅遊」的心情面對。她笑稱自己只是把這項競技當成興趣，未來希望能繼續推廣。回顧這段亞運逐夢過程，她也在個人社群表示，「這段追夢的旅程，經歷了訓練、受傷與降體重的考驗。過程很煎熬，但現在回想起來，每一刻都非常踏實且值得。能再站上這個亞洲最高殿堂，對我來說已經是一場美好的回憶。」

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