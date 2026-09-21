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名古屋隨筆／軟網重返發源地 台選手變球星

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋報導

名古屋亞運昨天展開首個獎牌日賽事，我國「獎牌庫」軟式網球代表隊隨即傳回捷報，一舉進帳兩面團體賽獎牌。這項在國內長年被貼上「冷門」標籤的運動，回到發源地日本後卻展現驚人魅力；記者現場直擊，賽事不僅吸引大批地主球迷湧入，台灣選手賽後更被日本小粉絲團團包圍索取簽名，享受如球星般的待遇。

軟式網球起源於十九世紀末的日本，當時因硬網球昂貴且生產不易，日本遂改用彈性佳的橡膠球替代，逐漸演變成今日軟網。台灣軟網發展則可追溯至日治時期，早在民國四十五年就曾主辦首屆亞洲盃。自一九九四年廣島亞運將軟網列為正式競賽以來，中華隊累計囊括卅九面獎牌，可謂「穩定輸出」的奪牌大戶，只可惜國內關注始終有限。

然而，本次亞運戰火重回發源國，氣氛大不相同。昨團體賽四強與金牌戰開打前一小時，場外已聚滿排隊人潮；場外唯一便利商店更是整天塞爆，結帳耗時半小時以上。

更難能可貴的是，地主球迷的熱情與素養，只要場上出現好球，不分國籍皆能獲得掌聲，與過往亞運軟網賽場的冷清形成強烈對比。賽後日本小朋友甚至熱情包圍中華隊選手討簽名，展現運動無國界的魅力。

儘管軟網非奧運競賽、亦無職業聯賽，發展受限，但日本光是初中生參與人口就高達廿六萬人，近年更積極將校園社團轉向社區俱樂部推廣，成功扎根基層，也為這項百年運動注入永續發展的新動能。

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