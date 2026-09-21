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花3年雪恥 簡慧萱亞運兩次眼淚 兩種心情

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋報導
空手道女子個人「型」簡慧萱奪下一面銅牌，為代表團開出紅盤，賽後喜極而泣。圖／中華奧會提供
空手道女子個人「型」簡慧萱奪下一面銅牌，為代表團開出紅盤，賽後喜極而泣。圖／中華奧會提供

名古屋亞運中華代表團第一面獎牌，昨天在空手道賽場出爐，台灣女將簡慧萱第二度征戰亞運，在女子個人「型」奪下銅牌，一掃三年前因錯失獎牌而爆哭的遺憾，她昨感謝各方的協助，也謝謝自己的努力，賽後更忍不住喜極而泣，兩次的眼淚代表不同心情。

簡慧萱在上屆杭州亞運，等了十年才初登亞運舞台，在女子個人型挺進銅牌戰，最終卻以○點六分的些微差距無緣頒獎台，當時的不甘心讓她至今歷歷在目，「三年前下場，我在那邊哭爆，然後就想好，我要打下一屆。」

三年後再戰亞運，簡慧萱更加進化。昨天首戰以四比一擊敗印尼選手達馬揚托，闖過頭關後，心態上也更加放得開，接著跨過八強關卡，四強再戰世界排名第一的香港選手劉慕裳，僅管以○比五落敗無緣爭金，但她以不畏懼的勇氣，打出自己要的「型」。

簡慧萱笑稱，自己很容易抽到世界冠軍那一組，但對此她正面看待，「知道對手在什麼樣的高度，就想辦法突破，沒有突破就代表可能還有空間可以調整」。銅牌戰她拿出「最好的型」，四比一擊敗伊朗選手法特梅，在亞運抱回銅牌。

能拿下這面獎牌，簡慧萱感謝各方幫忙，以及朋友、家人陪伴，「也謝謝自己的努力，就是相信自己，有很困難的地方，也有很難突破的地方，但是我有撐過去」。

為了備戰今年名古屋亞運，半年來她自費飛往各地訓練，「我就是有點叛逆，覺得如果不做點什麼，結果可能就不太一樣。」因此她自掏腰包，除了最常去的沖繩，還到大分找上世界冠軍夫妻、再到西班牙找奧運金牌訓練，又去鳥取向前世界冠軍拜師。

簡慧萱說，每一趟訓練之旅都讓她很有收穫，「大家都給我一點東西，我再盡可能地融合成我自己的東西。」摘下本屆代表團第一面獎牌，她也盼能帶給後續要上場的選手更多信心。

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