首日告捷 軟網克韓輸日 男女團賽奪2銀

名古屋亞運昨天首個獎牌日就傳捷報，軟式網球代表隊昨天在男、女團雙雙於四強賽擊退南韓闖進決賽，但在金牌戰都不敵強敵地主日本，最後收下兩面銀牌，加上空手道女子個人「型」簡慧萱也奪下一面銅牌，成功為代表團開出紅盤，首日拿下二銀、一銅。運動部長李洋賽後轉交總統賀電，代表團長蔡家福與總領隊廖裕輝頒發獎勵金，肯定軟網隊奮戰精神。

女團金牌戰雖以一比二惜敗日本，但廿二歲小將江旻育在第二點單打展現凌厲攻勢與抗壓性，擊敗日本好手岩倉彩佳，為中華隊守住一點。首次踏上亞運舞台的江旻育說，四強賽對南韓時因顧慮太多落敗，冠軍賽決定甩開壓力享受當下，「能夠為中華隊守下一點，對我來說是非常重要的一刻」。

男團方面，上屆男單銀牌張祐菘在金牌戰第二點再戰世界第一的日本名將上松俊貴，儘管團隊以○比二落敗，他依然奮力對抗搶下一局。張祐菘說，自己秉持「偶像」周天成永不放棄的精神全力衝擊對手，雖然經歷四強大戰後體力有所消耗，但這半年嘗試瑜伽等多元訓練帶給他不少幫助。面對地主滿場球迷的加油聲浪，兩人皆展現強大心理素質，並將戰力延續至接下來的個人賽事。

此外，我國代表隊昨天也在其他賽場上奮戰，其中簡慧萱在女子空手道型拿下一面銅牌，也是本屆賽事代表團的第一面獎牌。至於自由車公路賽男子個人計時賽，台灣選手杜志濠以四十三分卅八秒九五，連續兩屆賽事以第五名成績作收，他說，「我知道來了很多很強的選手，但我已經照能夠準備的去準備，也發揮到極限，整體來說沒什麼遺憾，可以給自己的表現打九十分吧」。

今天我國好手也將持續登場，包括軟網混雙余凱文／黃詩媛、林韋傑／江旻育；武術男子太極拳太極劍全能孫家閎、空手道六十七公斤級石政中、競技體操個人全能賽唐嘉鴻、李智凱等人也具有衝擊獎牌實力，預計再掀熱潮。