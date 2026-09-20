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亞運棒球／不畏強敵「來什麼擋什麼」 林昱珉：我狀況很好也想丟韓國

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
旅美投手林昱珉與中隊會合。 聯合報系資料照
旅美投手林昱珉與中隊會合。 聯合報系資料照

歷經20小時的旅途，效力於響尾蛇隊的左投林昱珉昨晚飛抵日本名古屋，今天晚間參與首次官方練球，明天就要迎接亞運預賽首戰，在對南韓之戰先發未亮牌之前，林昱珉也在接受台、韓媒體訪問時笑說：「我狀況很好，我也想丟韓國隊！」

林昱珉在小聯盟客場賽事結束後，從美國經由台灣轉機，再飛抵名古屋迎接他的第二次亞運，今天晚間進行官方練習，他說：「因為第一次坐飛機坐這麼久，休息一晚就要開始投球，是比較疲勞一點，但身體狀況還不錯。」

連兩屆亞運參賽，林昱珉稱自己很幸運，對於身邊這些隊友，他說：「很多都是上一屆就已經有打的選手，所以融合得更快，其他像是職棒的選手，之前也就有一起打過了，所以很容易就可以跟大家的相處得很融洽。」

上屆林昱珉在預賽、金牌戰兩度抗韓，但最終沒能留住金牌，今年再次將目標鎖定睽違20年的亞運棒球金牌，他說：「目標就是打到最後面。」

南韓拚亞運棒球五連霸來勢洶洶，視中華隊為最大對手，林昱珉也沒在怕，「遇強則強、遇弱則弱，所以沒關係，來什麼就就擋什麼！」

賽前南韓也不斷想探聽中華隊相關資訊，今天南韓隊下午官方練習結束後，還有不少南韓媒體緊盯晚間中華隊的練習，並參與練習後的媒體聯訪，林昱珉也在受訪時霸氣表示，「還是會聽到他們預測誰會丟、誰會丟，就給他們繼續猜吧，反正我狀況很好，我也想丟韓國隊！」

亞運 林昱珉 棒球 2026名古屋亞運

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