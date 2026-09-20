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亞運棒球／韓華隊友下戰帖「文賢彬說他想打安打」 王彥程：場上見！

聯合報／ 特派記者葉姵妤／名古屋即時報導
王彥程。 聯合報系資料照
王彥程。 聯合報系資料照

效力於韓職韓華鷹的台灣左投王彥程，前天從南韓飛抵日本名古屋向中華隊會合，明天名古屋亞運預賽首戰就要迎接台韓大戰，也將有望對決他的韓華隊友，王彥程笑說：「大家都準備好了，那就⋯⋯場上見。」

王彥程15日在韓職完成亞運前最後一場先發，之後直接從南韓飛往名古屋加入中華隊，迎接21日開打的亞運賽事，南韓媒體原本預測他有望在預賽首戰對南韓先發，但中華隊改出奇招，由業餘投手林佾葳打頭陣。

針對南韓媒體密切關注他的出賽狀況，王彥程說：「我一整年都在那邊，是他們該關注的對象，但我們還有很多很好的投手。」

王彥程連兩屆亞運參賽，僅管陣容有些不同，但熟識的球員不少，他說：「整個團隊沒有太大隔閡。」他也盼能藉由再次入選國家隊的機會，累積更多經驗和機會，「希望可以得到很好的經驗，也繼續幫助到我未來的路。」

轉戰韓職第一年，王彥程在南韓迅速累積高人氣，也是隊友間的寵兒，其中他的隊友文賢彬這次也入選南韓隊參與亞運，兩人有望在場上對決，王彥程透露：「他說他很有信心，然後想要打安打，那大家都準備好了，那就場上見！。」

2026名古屋亞運 棒球 王彥程

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