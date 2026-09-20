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亞運／開幕第2天 中華隊重戲男子體操登場、棒球預賽首戰韓國

中央社／ 名古屋20日電
我國男子體操隊今年由唐嘉鴻（左）、李智凱（中）領軍出擊。 聯合報系資料照
我國男子體操隊今年由唐嘉鴻（左）、李智凱（中）領軍出擊。 聯合報系資料照

名古屋亞運進入開幕後第2天，中華代表隊獎牌已經開胡，明天將有競技體操男子隊登場，靠唐嘉鴻、李智凱雙王牌打出氣勢，而棒球隊也將在預賽亮相，首戰勁敵韓國。

中華男子競技體操在上屆杭州亞運由李智凱拿下鞍馬金牌、男子團體獲得銅牌，今天「世界貓王」唐嘉鴻歸隊，和李智凱組成雙保險帶隊，很有機會再拚團體獎牌。

明天登場的競技體操是男子個人全能及單項資格賽，中華由洪源禧、莊佳龍參加全能項目，其他人力爭在資格賽做出完美動作。

至於已經收下2面銀牌的軟網賽事，中華分別有余凱文/黃詩媛、林韋傑/江旻育2組搭檔出賽，要繼續幫中華獎牌庫增加數量。

中華棒球代表隊在本屆亞運預賽和韓國、香港、泰國同組，其中對香港、泰國贏面很大，要搶分組龍頭就得在明天先擊敗韓國，為後續的超級循環賽增添信心。

另外在上屆杭州亞運拿下金牌的3x3男籃，今年換成張俊生、葉惟捷、徐堂琪、鄒子羲披上戰袍，明天分組預賽將先後迎戰巴林與卡達，盼能延續上屆獎牌榮耀。

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