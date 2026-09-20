亞運棒球／「台韓大戰」先發亮牌 中華隊20歲業餘投手林佾葳對決郭彬

名古屋亞運棒球賽明天開打，中華隊將在首戰對上南韓，先發出奇兵，將由20歲業餘投手林佾葳扛先發重任，對決南韓王牌郭彬。

南韓本屆亞運力拚棒球五連霸，視中華隊為最大假想敵，原本南韓猜測，中華隊最有機會先發的人選，點名兩大王牌左投林昱珉、王彥程。但中華隊明天出奇兵，由效力於合庫的林佾葳打頭陣，並預計採投手車輪戰迎敵。

林佾葳生涯首度入選亞運就肩負重任，中華隊總教練湯登凱表示，對上南韓就是排出陣中狀況最好的選手，他也告訴選手，「請他們心情放輕鬆、認真打、全力搶勝，就是保持平常心去面對這場比賽。」

面對明天與南韓之戰，湯登凱說：「其實就是請他們心情放輕鬆、認真打，然後全力搶勝。萬一結果不太理想的話，之後還是會有比賽，也不是說明天沒有打好就沒有後面，我們還是會利用明天去把自己的實力表現到好，去贏得這場比賽。」