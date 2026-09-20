亞運男籃／逆轉日本奪金！南韓免役致勝功臣哭了

亞運男籃金牌戰今晚登場，地主日本隊首度和南韓在最終戰正面對決，以二軍出征的日本第二節曾取得7分領先，南韓半場打完先將比分追平，第三節再靠8投6中的三分球表現超前比分，最終以67：57奪下隊史第4面亞運男籃金牌。

南韓男性都需服至少1年半的兵役，奧運奪牌或亞運獲得金牌才可申請免除傳統的現役軍人兵役，今天奪勝後南韓成員都衝上場，一同圍圈擁抱慶祝免役，三分球8投5中狂轟全場最高27分的李賢重更落下感動的男兒淚。

李賢重(右)上籃。 法新社

這是兩隊首度在亞運金牌戰碰頭，地主要尋求隊史首金，南韓要挑戰自1970年、2002年、2014年之後再次登頂。金牌戰登場前卻出現南韓預定練習但接駁車「丟包」意外，讓南韓今天上午的訓練取消，沒能進行投籃練習，但因名古屋亞運接駁出狀況並非第一遭，無法直接斷定是金牌戰前的「小動作」。

首節南韓進攻失準，僅有12分進帳，讓投進壓哨球的日本取得16：12領先，第二節率先投進三分球再將領先擴大到7分差；南韓半場打完先追平比分到28：28，第三節外線再加溫，單節三分球8投6中，三節打完反以55：47超前。

第四節南韓李賢重單場第5記三分球破網，帶出團隊7：2的開節攻勢，領先擴大到兩位數；日本讀秒階段歸化洋將柯克（Alex Kirk）灌籃得手追到57：65，但所剩時間逆轉不及，隊史首金仍要等等。