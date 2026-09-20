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亞運綜合格鬥／「最狠女人」林郁芬右膝韌帶撕裂 抱憾出局

中央社／ 名古屋20日電
名古屋亞運綜合格鬥項目，中華好手林郁芬（右）20日在女子60公斤傳統組8強賽出戰，可惜以0比3吞敗，無緣獎牌。中央社
名古屋亞運綜合格鬥項目，中華好手林郁芬（右）20日在女子60公斤傳統組8強賽出戰，可惜以0比3吞敗，無緣獎牌。中央社

「最狠女人」的台灣女子綜合格鬥好手林郁芬，今天帶著右膝韌帶撕裂傷勢，在亞運女子傳統組60公斤級8強，以0比3不敵烏茲別克名將索碧羅娃，不過她樂觀表示已經打過美好戰役。

綜合格鬥是名古屋亞運的新增項目，賽制每場比賽打2回合、每回合3分鐘，組別有現代組、傳統組，獲勝方式有擊倒（KO）、技術擊倒（TKO）、降服或點數判定。

林郁芬在3週前練習時不慎弄傷右膝，經檢查後確定為內側韌帶嚴重撕裂傷，但她還是咬牙參賽，「沒辦法，國內沒有綜合格鬥的女子選手，所以只能跟男生對練，但對方比我多10幾公斤，就算有收力，還是不小心在練習時發生意外。」

林郁芬今天對上烏茲別克的職業綜合格鬥好手，賽前還因為機器故障，讓2名選手在場上乾等10分鐘，結果2回合後3名裁判都認定由索碧羅娃（KhilolaSobirova）獲勝。

儘管距離獎牌僅差1場，但林郁芬不覺得可惜，「我自己是真的盡力了，賽前熱身完還吞了止痛藥，這個對手是上屆亞錦賽金牌，可能我的好運都用在可以搭商務艙出國比賽了吧。」

林郁芬是跆拳道選手出身，中間轉換跑道改練卡巴迪，最後又投身綜合格鬥，她也開自己玩笑：「應該不會再換項目了吧！」

她透露，接下來應該會轉換身分，希望推廣綜合格鬥到校園，讓每個人都能學會基本的防身，也可以讓身體越練越健康。

2026名古屋亞運 綜合格鬥

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