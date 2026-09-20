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亞運游泳／5台將挺進決賽 林姵彣50公尺蛙式第6寫單日台灣最佳
名古屋亞運今天展開游泳賽程，首日台將7人登場、5人進入決賽，以「台灣蛙后」林姵彣在女子50公尺蛙式排名第6成績最佳。
率先登場的女子200公尺蝶式，22歲台美混血韓安齊上午在預賽游出2分13秒36，分組第5、總排第9取得晉級席次，決賽游出2分15秒23，排名第10作收。
接著上場的男子200公尺個人混合四式，兩位台將挺進決賽，王星皓2分01秒21排第8、傅堃銘2分02秒07排第9。女子50公尺蛙式同樣有兩位台將進入決賽，林姵彣31秒62排第6，為今天台灣泳將最佳成績，邱羿臻則以32秒32排第10。
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