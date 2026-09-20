亞運游泳／5台將挺進決賽 林姵彣50公尺蛙式第6寫單日台灣最佳

名古屋亞運我國代表團在今天由女子空手道型簡慧萱率先奪下首面獎牌後，軟式網球代表隊女團也在金牌戰與強敵日本隊對戰，儘管女單江旻育奮力拿下一點，但仍是以1：2敗下陣來，雖然無緣奪得金牌，但仍收下代表團首面銀牌。

2026-09-20 14:31