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亞運桌球／17歲郭冠宏處女秀開紅盤 中華男團奪分組龍頭

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
17歲郭冠宏首度參加亞運。 郭冠宏IG
17歲郭冠宏首度參加亞運。 郭冠宏IG

名古屋亞運桌球團體賽今天登場，中華隊女團、男團首戰都連拿3點旗開得勝，女團第二戰碰北韓以1：3失守，男團面對巴林再以直落三取勝，提前鎖定分組第一。

中華男團上屆杭州亞運拿下銅牌，今年只有「小林同學」林昀儒是上屆銅牌班底，他攜手郭冠宏、馮翊新、徐絃家和洪敬愷等亞運新手出擊，預賽和尼泊爾與巴林同於C組；上午首戰碰尼泊爾，打頭陣的林昀儒直落三奪勝，第二點洪敬愷和第三點的馮翊新同樣連拿三局，為中華隊旗開得勝。

下午面對巴林，中華男團改由徐絃家打頭陣，他連下三局後，第二點的林昀儒也以直落三闖關，第三點的17歲小將郭冠宏延續台將一局未失紀錄，亞運處女秀直落三奪勝，為中華隊搶下分組龍頭。

中華女團由亞運「五朝元老」鄭怡靜領軍，首戰碰孟加拉在葉伊恬、鄭怡靜和彭郁涵接連取勝下開出紅盤；下午碰上屆預賽也同組的北韓，寶島女將陷入苦戰，首點彭郁涵碰巴黎奧運混雙奪銀的金琴英以6：11、8：11、15：13、10：12讓出，鄭怡靜碰邊松景也是激戰4局後以5：11、13：11、7：11、12：14敗陣。

第三點的葉伊恬在5局大戰以12：10、11：5、11：13、5：11、12：10險勝車秀英，將戰局延長，但第四點鄭怡靜對決金琴英以6：11、4：11、11：5、8：11落敗，讓中華隊以點數1：3吞下預賽首敗。

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