亞運軟網／陳郁勲左腳骨折重返球場 男團奪銀感動落淚

名古屋亞運中華軟式網球男子團體今天在金牌戰以直落二敗給日本，連續兩屆拿到銀牌，不過對於傷癒復出的陳郁勲而言，這面獎牌得來不易，讓他感動流下眼淚。

3年前杭州亞運中華軟網男團不敵日本以銀牌作收，如今原班人馬再次衝擊名古屋亞運，金牌戰對手同樣是日本，可惜終場以0比2吞敗，連續兩屆進帳銀牌，然而對於傷癒復出的陳郁勲而言，這面銀牌充滿意義，尤其回想起那段艱辛的復健過程，讓他忍不住濕了眼眶。

陳郁勲賽後接受媒體採訪時表示，4月選上亞運國手後，高興還不到兩天，連亞運隊友都尚未碰面，沒想到走斜坡踩空，導致左腳「大翻船」骨折，當下他驚覺「完蛋了」，開始擔心能否趕上難得的亞運舞台，甚至害怕名額遭到撤換。

前往醫院檢查後，陳郁勲透露，醫師說左腳斷得很乾淨，評估復健期起碼3個月，而且還不確定能恢復到什麼程度，所幸在隊友鼓勵加持下，搭配防護員不斷給予信心，陳郁勲7月下旬前每天積極訓練左腳，終於及時趕上前進亞運的機會，在賽前1個月能夠正常跑動，並正式加入團隊訓練。

回想每天復健的那段時光，陳郁勲提到不僅是有時候過程疼痛，最難的是內心煎熬，只要無法做出輕鬆就能完成的動作，那種無力感、生氣的負面情緒會一直跑出來。

4強對戰韓國守住關鍵第3點雙打，幫助中華隊連兩屆前進金牌戰，陳郁勲坦承當下就已經很想哭了，畢竟這是高強度的國際賽舞台，證明自己在傷癒復出後仍保有競爭力，憋了很久的他終於在採訪時「淚腺爆發」，「證明自己受傷後還能與頂尖選手抗衡。」