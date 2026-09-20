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亞運軟網／再遭上屆三金上松俊貴擋道 張祐菘拿「小天精神」衝擊對手

聯合報／ 特派記者劉肇育／名古屋即時報導
中華隊張祐菘在男團金牌戰再戰世界排名第1名的日本名將上松俊貴。特派記者陳正興／攝影
中華隊張祐菘在男團金牌戰再戰世界排名第1名的日本名將上松俊貴。特派記者陳正興／攝影

上屆杭州亞運拿下軟網男單銀牌的張祐菘，今天在名古屋亞運男團金牌戰與隊友攜手再度對上強敵日本，儘管最終中華隊以0：2敗下陣來，以銀牌成績作收，但張祐菘強調自己也拿出「偶像」周天成的精神，去全力衝擊世界排名第1名的日本名將上松俊貴。

張祐菘上屆杭州亞運男單金牌戰就曾與上松俊貴交手，當時以0：4敗下陣來屈居銀牌，而今年兩人又在團體賽金牌戰再度碰頭，在首點男雙陳郁勲／陳柏邑遭到對手0：5剃光頭的情況下，張祐菘則是奮力從上松俊貴手中搶下一局，但最終仍是以1：4敗下陣來，男團也連續兩屆以銀牌作收。

對於今天再度不敵強敵上松俊貴，張祐菘說：「他是世界排名第1名，也是上屆亞運3金選手，要突破他本來就不容易，但我還是盡全力像『小天』一樣去衝擊他，但最後結果不是很理想，也可能是因為四強賽跟南韓對手苦戰了七局有點體力耗盡。」

張祐菘也透露，自己一直以來都把同贊助品牌球員「羽球一哥」周天成當作學習典範，過去兩人在一同出席活動時他也會趁機請益，周天成也樂於分享他除了羽球外的訓練方式，像是皮拉提斯等，帶給張祐菘不少啟發，「他到了這個歲數還維持那麼頂尖的身手，我覺得非常不容易，所以也想跟他交流一些多元訓練的方式，過去這半年多來我也開始嘗試瑜伽、舞蹈，這讓我在訓練完隔天就能夠比較輕鬆。」

談到今天名古屋東山公園網球中心湧入大批日本民眾進場觀賽，張祐菘也直言與上屆杭州亞運有截然不同體驗，「杭州亞運的時候，觀眾不知道為什麼都是幫我加油，但今天我就能充分感受到他當時的感覺，但這是很理所當然的，不過比較可惜的是沒有轉播，讓不少在台灣的朋友無法幫我們一起加油打氣。」

中華隊張祐菘在男團金牌戰再戰世界排名第1名的日本名將上松俊貴。特派記者陳正興／攝影
中華隊張祐菘在男團金牌戰再戰世界排名第1名的日本名將上松俊貴。特派記者陳正興／攝影

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