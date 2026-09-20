快訊

林峯正批法院讓不當黨產合法 最高行：不能憑轉型正義口號違法裁判

公務員一年逾4千人辭職！高普考報考8年少3成 網揭不想做原因

當父面前強拖出家門槍決！21歲美艷網紅慘死街頭 牆上記號洩驚天死因

聽新聞
0:00 / 0:00

亞運男籃／中國隊銅牌戰不敵伊朗 創亞運史上第2差成績

聯合新聞網／ 綜合報導
中國男籃銅牌戰敗給伊朗，無緣站上頒獎台。 新華社
中國男籃銅牌戰敗給伊朗，無緣站上頒獎台。 新華社

亞運男籃四強賽慘敗日本二軍20分的中國男籃，顯然還沒從挫敗中醒來！今天銅牌戰面對非完全主力陣容的伊朗，中國男籃再度遭到重擊，下半場比賽處於一路苦追狀態，最終又以70比79落敗，無緣站上頒獎台。

這是中國男籃征戰亞運史上第2差表現，是繼2014年仁川亞運後又一次無緣獎牌，當時他們甚至四強大門都沒摸到，僅拿到第5名。事實上，除了2018年雅加達亞運奪冠後，中國男藍在亞洲主要賽事都未能拿到冠軍，連續兩屆亞運都無法闖進決賽也進一步突顯整體男籃發展的頹圮。

中國隊此役上半場握有1分領先，但第三節伊朗攻守發威，頻頻通過反擊逐漸拉開比分，三節打完反而取得55比46的領先優勢。中國隊第四節試圖反擊，龐崢麟和李弘權聯手一度追到1分差，但伊朗隨後連續命中外線，一舉擊潰對手防線。原先在分組賽打得虎虎生風的中國隊，進入八強賽後可說是跌跌撞撞，最後只能黯然收場。

中國隊雖然擁有身高優勢，但難以有效掌握制空權，崔永熙賽後更直言：「籃球球一直都是我們球隊難以解決的問題，我也不知道該說什麼。」

過去曾是亞洲籃球霸權的伊朗，歷經上屆的低迷，今年雖然沒有派出最強陣容，還是收下一面銅牌，在亞運歷史上累積2銀4銅，仍未嚐過金牌滋味。

亞運男籃金牌戰將在今晚18點20分登場，這也是韓國與日本在亞運金牌戰首度對決，韓國尋求自1970年、2002年、2014年之後第4次登頂，同時也要爭取兵役解套，至於日本則是挑戰隊史首冠。

2026名古屋亞運 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

亞運軟網／金牌戰又不敵日本 中華男團連兩屆銀牌作收

名古屋亞運軟網團體金牌戰，我國在女團率先拿下一面銀牌後，男團傍晚也在金牌戰登場出戰地主日本，不過最終也以0：2敗下陣來，同樣以銀牌成績作收，我國代表團截至目前也累積拿下2銀、1銅。

亞運軟網／江旻育奮力贏下一點 中華女團仍不敵日本連兩屆銀牌

名古屋亞運我國代表團在今天由女子空手道型簡慧萱率先奪下首面獎牌後，軟式網球代表隊女團也在金牌戰與強敵日本隊對戰，儘管女單江旻育奮力拿下一點，但仍是以1：2敗下陣來，雖然無緣奪得金牌，但仍收下代表團首面銀牌。

亞運網球／網路謠言不搭謝淑薇 許育修無奈闢謠：我沒有說

中華隊2026台維斯盃國際男子網球團體錦標賽世界一級賽事在主場迎戰瑞典，名古屋亞運國手「夜市球王」曾俊欣、何承叡、許育修、吳東霖和李冠毅都在台北網球中心捍衛主場，台維斯盃也成出發亞運前的磨合舞台，不過對於網路上「不搭謝淑薇」的謠言，讓許育修搖頭苦笑十分困擾。

亞運空手道／中華代表團第一面獎牌入袋 簡慧萱空手道女子個人型奪銅

空手道女將簡慧萱二度參與亞運，今天在名古屋亞運空手道女子個人「型」連過兩關，挺進4強，接著在準決賽以0：5不敵香港選手劉慕裳，但銅牌戰以4：1擊敗伊朗選手，替我國奪下本屆名古屋亞運的第一面獎牌。

亞運棒球／潘文輝退出、郭定泓遞補 中華隊全員到齊明首戰南韓

亞運棒球賽明天就要正式展開，中華隊首戰在台灣時間21日晚間5點30分與強敵南韓隊交手，但開打前一天中華隊再做出人員異動，旅美火球男潘文輝因小聯盟賽事仍在進行中，教練團經取捨後，改由業餘投手郭定泓遞補參賽。

亞運桌球／林昀儒打頭陣 男團直落三輕取尼泊爾

名古屋亞運桌球團體賽今天登場，中華隊女團、男團都以連拿3點旗開得勝，男團首戰碰實力有落差的尼泊爾隊更打得輕鬆，第三點的馮翊新第三局更是連拿11分「完封」對手，展現再度挑戰頒獎台的實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。