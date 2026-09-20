亞運男籃／中國隊銅牌戰不敵伊朗 創亞運史上第2差成績

亞運男籃四強賽慘敗日本二軍20分的中國男籃，顯然還沒從挫敗中醒來！今天銅牌戰面對非完全主力陣容的伊朗，中國男籃再度遭到重擊，下半場比賽處於一路苦追狀態，最終又以70比79落敗，無緣站上頒獎台。

這是中國男籃征戰亞運史上第2差表現，是繼2014年仁川亞運後又一次無緣獎牌，當時他們甚至四強大門都沒摸到，僅拿到第5名。事實上，除了2018年雅加達亞運奪冠後，中國男藍在亞洲主要賽事都未能拿到冠軍，連續兩屆亞運都無法闖進決賽也進一步突顯整體男籃發展的頹圮。

中國隊此役上半場握有1分領先，但第三節伊朗攻守發威，頻頻通過反擊逐漸拉開比分，三節打完反而取得55比46的領先優勢。中國隊第四節試圖反擊，龐崢麟和李弘權聯手一度追到1分差，但伊朗隨後連續命中外線，一舉擊潰對手防線。原先在分組賽打得虎虎生風的中國隊，進入八強賽後可說是跌跌撞撞，最後只能黯然收場。

中國隊雖然擁有身高優勢，但難以有效掌握制空權，崔永熙賽後更直言：「籃球球一直都是我們球隊難以解決的問題，我也不知道該說什麼。」

過去曾是亞洲籃球霸權的伊朗，歷經上屆的低迷，今年雖然沒有派出最強陣容，還是收下一面銅牌，在亞運歷史上累積2銀4銅，仍未嚐過金牌滋味。

亞運男籃金牌戰將在今晚18點20分登場，這也是韓國與日本在亞運金牌戰首度對決，韓國尋求自1970年、2002年、2014年之後第4次登頂，同時也要爭取兵役解套，至於日本則是挑戰隊史首冠。